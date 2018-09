TripAdvisor'a şok suçlama: Her 3 yorumdan biri...

TripAdvisor'da yapılan binlerce yorumu analiz ettiğini belirten The Times gazetesi, sitede yayınlanan her 3 youmdan birinin sahte olduğunu ileri sürüdü.

38 POUND KARŞILIĞINDA OLUMLU YORUM''

Oda-kahvaltı veya düşük puanlı otellere yapılan sahte yorum sayısının diğerlerine kıyasla iki fazla olduğuna dikkat çeken Times, pek çok web sitenin TripAdvisor'da işletmelere 38 pound karşılığında parlak yorumlar sunduğunu iddia etti.

10 TANE İYİ YORUM 69 POUND

Kimi sitelerin ise 10 iyi yorumu 69 pounda işletmelere sattığını yazan gazete, şunları öne südü:

''Daha önce TripAdvisor'da onlarca sahte yorum yayınlatmış olan bir restoran sahibi, Times ekibi tarafından kurulan ve sahte yorum hizmeti sunuyormuş gibi gösterilen web sitesine başvurarak daha üst sıralara çıkmak için yardım istedi.''

HER 3 YORUMDAN BİRİ SAHTE

İnternette yapılan sahte yorumları bulmak için bir algoritma kullanan Fakespot.com'un kurucusu Saoud Khalifah, Times'a yaptığı değerlendirmede yorumlarla ilgili olarak TripAdvisor'un büyük problemleri olduğunu belirtti. Khalifah, ''Veritabanımızdaki bilgilere göre TripAdvisor'da yapılan yorumların yüzde 32.9'u sahte. Oda-kahvaltı otellerde bu oran yüzde 41.9'' açıklamasında bulundu.

TRIPADVISOR: KÖTÜ GAZETECİLİK ÖRNEĞİ

TripAdvisor ise iddialarla ilgili olarak, ''Times'ın sunduğu yanlış ve yanıltıcı bilgileri tümden reddediyoruz. TripAdvisor'daki sahte yorumlar ile ilgili haber, tık alma amacı taşıyan kötü bir gazetecilik örneği.'' açıklamasını yaptı.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 13:13