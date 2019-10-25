Travelife Gold Ödülü bu yıl Alaiye Resort’ta

TRAVELİFE’IN takdim ettiği Gold Ödül ile birlikte Alaiye ResortHotel’in çevreye dönük olumsuz etkileri asgariye indirdiği, aynı ortamı paylaştığı insanların ekonomik ve sosyal koşullarını olumlu etkilediği, insan haklarına saygılı olduğu, hakkaniyetli bir emek politikası yürüttüğü, biyolojik çeşitliliği ve hayvanların refahını göz ettiği belgelenmiş oldu. Alaiye Resort Hotel, kurulduğu günden itibaren misafirleri için gülümseyerek hatırlayacakları keyifli tatil anıları yaratmaya çalışıyor. İşletme bu sırada, doğanın sunduğu güzelliklerin zarar görmemesine, her insanın doğuştan sahip olduğu hakların ihlal edilmemesine, adil bir çalışma alanı olmasına önem veriyor. Dünyanın birçok canlının yaşam alanı olduğu bilinciyle hareket ediyor.