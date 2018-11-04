Topkapı Sarayı Cumhurbaşkanlığı’na bağlanıyor

EDİNİLEN bilgiye göre iki kurum arasındaki görüşmeler tamamlandı. Topkapı Sarayı’nın devri için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre; geçtiğimiz hafta Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız bir heyetle birlikte Topkapı Sarayı’nı gezdi. Bu gezi sırasında devir teslim işlemlerinin nasıl gerçekleşeceği Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile konuşuldu. Sur-u Sultani olarak adlandırılan sarayın surları içinde farklı kurumlara ait tahsisli yapılar incelendi.

Sur-u Sultani içinde yine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müze Kütüphanesi, Rölöve Anıtlar Müdürlüğü, İslam Bilim Teknolojileri Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Milli Savunma Bakanlığı İç Tedarik Komutanlığı, Askeri Gazino gibi kurumlar yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan bu binaları boşaltması istenecek. İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından kullanılan eski Matba-i Amire binasının da boşaltılması düşünülüyor. Gerek personelin özlük haklarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan daha iyi durumda olması gerekse Milli Saraylar’ın bütçesinin yüksek olması nedeni ile Topkapı Sarayı Müze yetkilileri gerçekleşecek olan devir işleminden memnun. Yetkililer devam eden restorasyonlarda ekonomik sıkıntı yaşanmayacağı düşünüyor.

Eski Topkapı Sarayı Müze Başkanı İlber Ortaylı konuyla ilgili olarak ''Bana göre hayırlı bir iş olmuştur. Bakımı oldukça masraflı olan bir yer Topkapı Sarayı. Görev yaptığım yıllardan biliyorum Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bütçesi buna yetmiyor. Milli Saraylar bu konuda daha güçlüdür ve Cumhurbaşkanımızın himayesindedir. Milli Saraylar gibi bir kurum varken Topkapı Sarayı bu kurumun dışında tutulması doğru değildi.'' değerlendirmesinde bulundu.

kaynak turizmhabermerkezi