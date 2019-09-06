THY hedef küçülttü

EDİNİLEN bilgiye göre Türk Hava Yolları (THY), ocak ayında açıklanan "Geleceğe Dönük Değerlendirme" kapsamında yapılan açıklamada, 2019 yılında iç hatlarda 33 milyon, dış hatlarda 47 milyon olmak üzere toplam 80 milyon yolcu taşınması hedeflendiği duyurulmuştu. Şirket bu hedefini 4 milyon yolcu azaltarak 76 milyona düşürdü.

THY tarafından yapılan o açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"2019 yılında iç hatlarda 31 milyon, dış hatlarda 45 milyon olmak üzere toplam 76 milyon yolcu taşınması hedeflenmektedir. 2019 yılında yüzde 7 civarında artış ile yaklaşık 1,5 milyon ton kargo taşınması hedeflenmektedir. Kapasite artışının yüzde 4 civarında olması, yolcu doluluk oranının ise yüzde 81-82 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.

FİNANSAL GELİŞİM

2019 yılında toplam akaryakıt tüketiminde yüzde 6 civarında artış öngörülmektedir.2019 yılı hedge dahil ortalama jet yakıtı maliyetinin ton başına 690 USD civarında olması beklenmektedir.Yaklaşık 13,4 milyar USD tutarında konsolide satış geliri elde edilmesi hedeflenmektedir. Yakıt hariç birim giderlerde yüzde 7-9 arasında artış beklenmektedir. Konsolide EBITDAR marjının yüzde 22-23 arasında olması hedeflenmektedir."