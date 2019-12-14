THY'e büyük şok! Uçuşları iptal edildi

NİJERYA federal hükümeti, Türk Hava Yolları’nın Nijerya’ya yaptığı uçuşlarında “tekrarlanan kötü yolcu muamelesi vakaları” nedeniyle seferlerin 16 Aralık 2019'dan itibaren durdurulacağını duyurdu.

Nijerya Sivil Havacılık İdaresi (NCAA), Türk Hava Yolları’nın Nijerya'ya uçuşlarını, “tekrarlanan kötü yolcu muamelesi vakaları” nedeniyle durdurulacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları’nın yolcularla, bagajlarını aynı anda taşıyamaması ve haftalardır aynı şekilde aksaklıkların yaşanması sebebiyle 16 Aralıktan itibaren uçuşların askıya alınacağını ve durum düzeltiline kadar da seferlere izin verilmeyeceğini duyuruldu.

Federal Havacılık Bakanlığı tarafından Perşembe günü Abuja’da bulunan Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi (NCAA) Genel Müdür Vekili Yüzbaşı Abdullahi Sidi’nin havayoluna yazdığı bir mektupta, olayların 2 haftadan fazla süredir devam ettiğinden dolayı memnuniyetsizliklerini dile getirdi.



AirportHaber’in aktardığına göre Türk Hava Yolları’nın Nijerya’ya yaptığı son uçuşlarda yüzde 85’inden fazla yolcunun bagajı olmadan Nijerya’ya vardığını yetkililer bildirdi.

Nijerya Sivil Havacılık Otoritesi (NCAA) yetkilisi, yolcuların havalimanına bagajları olmadan vardıklarını öğrendikleri zaman havalimanında ciddi problem yaşadıklarını açıkladı.

Yetkili, THY, Nijerya seferleri için uygun uçak kullanmazsa, operasyonlarını 16 Aralık 2019’dan itibaren askıya alınacağını bildirdi.

4 NOKTAYA SEFER DÜZENLİYORDU!

16 Aralık'tan itibaren uçuşlarının durdurulmasına karar verilen Türk Hava Yolları Nijerya'da 4 noktaya sefer düzenliyordu. Uçuş yapılan noktalar arasında Abuja, Lagos, Kano ve Port Harcourt bulunuyordu.

Port Harcourt, Türk Hava Yolları'nın Afrika kıtasındaki 56'ncı uçuş noktası olarak geçtiğimiz Haziran ayında şirketin uçuş ağına katılmıştı.