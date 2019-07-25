Thomas Cook’tan dev kampanya 

UZUN süren sıkıntılı dönemin ardından Fosun'dan 900 milyon doları aşkın nakit girişi elde eden Thomas Cook, büyük bir imaj kampanyası başlattı. 'This is Thomas Cook' mottosuyla başlatılan kampanya için, birkaç milyon dolar harcanacağı belirtildi.

TV'ler, radyolar, gazeteler ve online mecralarda, Thomas Cook ile tatilin nasıl bir şey olduğu tüketicilere anlatılacak. Kampanya, sadece son dakika satışlarını değil, satışa sunulan 2020 yaz programına dönük talebi de arttırmayı hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 18:08