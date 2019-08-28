Thomas Cook’ta yeni gelişme 

İÇİNE girdiği mali sıkıntılar nedeniyle bir süreden beri ‘Kurtulacak mı, iflas mı edecek?’ tartışmalarına konu olan Thomas Cook ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Thomas Cook’ta yüzde 18'lik payıyla en büyük ortak konumundaki Çin’li Fosun’un, grubun tur operatörlüğü bölümü hisselerinin tamamını devralması konusunda çıkan sorunların çözüldüğü, varılan anlaşma kapsamında Thomas Cook’un acil ödemelerini yapabilmesi için ilk aşamada şirkete 450 milyon Sterlin (497 milyon euro)'i hemen aktaracağı açıklandı.

1,5 MİLYAR STERLİN ZARAR ETMİŞTİ

Fosun’un Thomas Cook hisselerinin büyük çoğunluğunu alması konusunda anlaşmaya varılmışken, Rusya’daki Türk kökenli tur operatörlerinden Aneş’in sahibi Neşet Koçkar’ın, Thomas Cook’tan yüzde 8 hisse alması ile sorunlar yaşanmaya başlamış, Fosun hisse devri konusunda karşılaştığı zorluklar nedeniyle bu işten çekilebileceğini açıklamıştı. Çinli Fosun’un hisselerini alacağı Thomas Cook, 1841'de İngiltere’de kuruldu. Grup yıllık 9 milyar Sterlin ciro yapıyor, yılda 19 milyon müşteriye ve 16 ülkede 22 bin çalışanı ile hizmet veriyordu. Thomas Cook’un geçtiğimiz aylarda açıklanan mali bilançosunda ise 1,5 milyar sterlinlik zarar ettiği belirtiliyordu. Thomas Cook, mali sıkıntıyı aşmak için bünyesindeki havayolu şirketini satışa çıkardı. Son olarak Fosun, 450 milyon İngiliz Pound (497 milyon euro) taze para vereceğini bildirdi.