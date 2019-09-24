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Thomas Cook yöneticilerine soruşturma

Küresel ekonomide büyük yankı yaratan Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İngiliz hükümeti, şirketi iflasa giden sürecin sorumlusu olan yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

TURİZM 24.09.2019, 16:27
Thomas Cook yöneticilerine soruşturma
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İNGİLİZ turizm şirketi Thomas Cook'un dün başlayan tasfiye süresi sonrasında dünyanın çeşitli bölgelerindeki 150 binden fazla turist mağdur oldu, şirketin sadece İngiltere'de 9 bin çalışanı da işsiz kaldı.İngiltere hükümeti ortaya çıkan bu tablonun sorumlularını tespit etmek için düğmeye bastı.Dünya gazetesinin haberine göre hükümet, Thomas Cook yöneticilerinin şirketin batışındaki rolünü araştırmak için soruşturma talimatı verdi. İngiltere'de İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, Tasfiye Hizmetleri'nden şirketin direktörlerinin sorumluluğu ve aldıkları herhangi bir kararın bankalara ya da emeklilik planlarında bir zarara neden olup olmadığının araştırılmasını istedi.Başbakan Boris Johnson ise 'ahlaki tehlike' içerdiği gerekçesiyle hükümetin Thomas Cook'un kurtarılmasını reddetme kararını savundu.

#Thomas Cook #yönetici #Soruşturma #küresel ekonomi #iflas
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