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Thomas Cook'un iflası turizm sektörü için ne anlama geliyor?

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas açıklamasının ardından Türkiye'de de şirket üzerinden rezervasyon ile gelen turistlerin geri dönüşünün sağlanması için çalışmalar başlatıldı.

TURİZM 25.09.2019, 14:14
Thomas Cook'un iflası turizm sektörü için ne anlama geliyor?
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de bu şirketin iflasından etkilenen turist sayısının 80 bini bulabileceğini söyledi.

Thomas Cook Türkiye'de ne kadar büyüktü?

Thomas Cook'un 2018 faaliyet raporuna göre, şirketin Türkiye'de 29 oteli bulunuyordu. 2018'de Türkiye gelirleri yüzde 70 artışla 347 milyon sterlin olmuştu. Şirket, yılsonu faaliyet raporunda, 'Kuzey Afrika ve Türkiye'ye olan talepteki artış gelirleri destekledi' demişti. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında düşüşü hatırlatan Thomas Cook, artan turist ilgisini "Türkiye'ye yeniden aşık oluyoruz" sözleriyle özetliyordu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Resort Dergisi 2018 raporuna göre, Thomas Cook 2018'de Türkiye'ye toplam 1 milyon 155 bin turist taşıdı. Yani Türkiye'ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 3'ünü Thomas Cook getirmişti. Bu turistlerin 620 bini Almanya'dan, 435 bini ise İngiltere'dendi.

#Thomas Cook #iflas #türkiye #Turizm sektörü
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