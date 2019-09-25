Thomas Cook'un iflası turizm sektörü için ne anlama geliyor?

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'de bu şirketin iflasından etkilenen turist sayısının 80 bini bulabileceğini söyledi.

Thomas Cook'un 2018 faaliyet raporuna göre, şirketin Türkiye'de 29 oteli bulunuyordu. 2018'de Türkiye gelirleri yüzde 70 artışla 347 milyon sterlin olmuştu. Şirket, yılsonu faaliyet raporunda, 'Kuzey Afrika ve Türkiye'ye olan talepteki artış gelirleri destekledi' demişti. 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısında düşüşü hatırlatan Thomas Cook, artan turist ilgisini "Türkiye'ye yeniden aşık oluyoruz" sözleriyle özetliyordu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Resort Dergisi 2018 raporuna göre, Thomas Cook 2018'de Türkiye'ye toplam 1 milyon 155 bin turist taşıdı. Yani Türkiye'ye gelen turistlerin yaklaşık yüzde 3'ünü Thomas Cook getirmişti. Bu turistlerin 620 bini Almanya'dan, 435 bini ise İngiltere'dendi.

İflas Türk turizmini nasıl etkileyebilir?

Thomas Cook özellikle yaz tatili paketleriyle Türkiye'ye turist taşıyan bir şirket konumundaydı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaz tatili sezonunda Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının 600 ila 700 bin civarında olduğunu belirtti. Ancak Bakan Ersoy, iflasın yaz tatili sezonunun sonunda gelmesinin sektöre zaman tanıyacağını, 2020 yaz sezonuna kadar oluşacak boşluğun diğer firmalar tarafından doldurulabileceğini ifade etti. Ancak Thomas Cook'un iflası nedeniyle Türkiye'deki turizm işletmerinin bir de alacak sorunu ortaya çıkmış durumda. Thomas Cook aracılığıyla tatil paketi alan turistler ödemeleri İngiliz tur operatörüne yapmış olsa da, bu ödemelerin tamamı Türkiye'deki işletmeler tarafından tahsil edilmiş değil. Bu noktada Bakan Ersoy, otellerde kalan İngiliz turistlerin ödemelerinin İngiltere'de sivil havacılık sigortası (ATOL) kapsamında koruma altında olduğunu belirterek otellere "misafirlerden ücret talep edilmemesi", aksi halde yasal işlem başlatılacağı uyarısında bulundu.

Hükümet hangi önlemleri alıyor?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'ye gelen turistlerin tahliyesinin kontrollü biçimde yapıldığını söylüyor. Bu sürecin devam edeceğini ifade eden Ersoy, işletmeler için ise hükümetin acil kredi destek çalışması yürüteceğini belirtti.Antalya Valiliği, iflastan etkilenen turistlerin dönüşünü kolaylaştırmak üzere havalimanında bir kriz masası oluşturdu.Bakan açıklamasında, iflas nedeniyle zarar görebilecek otellere ve diğer işletmelere 50 milyon Euro dolayında kredi desteği verilebileceğini söyledi.Perşembe günü Türkiye'ye dönecek olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile birlikte bir toplantı gerçekleştireceklerini söyleyen Bakan Ersoy, "Tahmin ediyorum Thomas Cook'un iflası nedeniyle oluşan maliyet de o zamana kadar netleşmiş olur" diye konuştu.