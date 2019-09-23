Thomas Cook'un iflası TUI hisselerini coşturdu

THOMAS Cook'un iflas ederek tasfiye sürecnn başlamasının ardından turizm ve havacılık sektöründe taşlar yernden oynadı. İngiliz şirketle çalışan pek turist ve yolcunun akıbeti tartışılırken Thomas Cook'un rakiplerine gün doğdu.Almanya merkezli dünyanın en büyük tur operatörü ve hava yolu şirket iTUI'nın Frankfurt ve Londra borsalarında işlem gören hisseleri sert yükseldi. Frankfurt Borsası'nda cuma günü 9.55'ten kapanan TUI hisseleri yüzde 9.9 artarak 10.5 seviyesini test ederken, TUI hisseleri Londra Borsası'nda da 891 puanı aştı ve yüzde 6'nın üzerinde artarak en çok değer kazanan hisse konumuna geldi. Uzmanlar, Thomas Cook'un iflasının tatilciler ve vergi verenler için kötü sonuçlar doğurabileceğini ve başta Thomas Cook le çalışan pek çok yerel paydaşın negatf etkilenebileceğni belirtiyor fakat boşalan kapasiteden dolayı avantajlı konuma geçecek dğer hava yolu şrketler ive acenteleri kısa vadede bu işten kârlı çıkabilir. Nitekm sadece TUI hsseleri değli, onlarca uçağını yere indren ve seferler iptal edlen Thomas Cook'un rakiplerinden Easyjet hsseleri de bugün yaklaşık yüzde 5.5 arttı. Ryanar ve Brtsh Arways'n çatı şirketi IAG hsseleri de yüzde 2.5 civarı arttı