Thomas Cook'un 700 acentesi satıldı

İNGİLTERE'DEKİ 550 Thomas Cook satış mağazasını Hays Travel'ın almasının ardından, şirketin Almanya ayağında (ortak) dağıtım ağı Alpha da satıldı.

Almanya'nın en büyük acente gruplarından RTK, Alpha'nın tamamını satın alarak acente zincirinin geleceğini garanti altına aldı. Böylece, Neckermann'ın ürünlerini satan Alpha, RTK'nın kontrolüne geçmiş oldu.

Handelsblatt'ta yer alan habere göre, satın almaya ilişkin değerlendirme yapan RTK Genel Müdürü Lars Helmreich, “Bağımsız seyahat acenteleri ile iş birliği içinde, tek hissedarı olduğumuz Alpha'nın geleceğini garanti altına alabiliriz” dedi. Thomas Cook'un iflas yöneticisi Ottmar Hermann ise, öncelikli hedeflerinin Thomas Cook Almanya'nın tamamı için bir yatırımcı bulmak olduğunu, ancak Alpha'da olduğu gibi, tüm paydaşlara fayda sağlayacak tek bir kolun satışının da yapılabildiğini kaydetti.