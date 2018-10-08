Thomas Cook'tan kötü haber! Kapatıyor

BBC'nin aktardığı habere göre, Club 18-30'u kapatacak olan Thomas Cook, geçtiğimiz nisan ayında piyasaya sürdüğü ve milenyum gençliğinin daha fazla ilgisini çekeceğini düşündüğü Cook's Club markasına odaklanacak.

Club 18-30'un artık Thomas Cook'un programına uymadığını belirten şirketin İngiltere CEO'su Ingo Burmester, 27 Ekim'den itibaren bu markayı tamamen kapatacaklarını açıkladı.

Club 18-30'un son gezisinin, Manchester-Magaluf'tab Majorca'ya yapılacak gezi olacağı açıklandı.

1965 yılında yılında kurulan ve ilk yılına 580 genci Costa Brava'ya götürerek başlayan Club 18-30, 1998 yılında Thomas Cook tarafından satın alındı. Şirket yılda ortalama 100 bin genci farklı ülkelerdeki 35 destinasyona tatile götürüyor. Bu destinasyonlar arasında, Türkiye'den Dalaman da yer alıyor.