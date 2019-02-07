Thomas Cook'tan hava yolu şirketini satma sinyali

BİRİNCİ çeyrek bilançosunu açıklayan Avrupa'nın ikinci büyük seyahat grubu Thomas Cook, şirketin geneline ilişkin gözden geçirme sürecinin henüz başladığını ve hava yolu şirketinin satışı dahil, çeşitli seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

SATIŞ DAHİL ÇOK SAYIDA SEÇENEK MASADA

BBC'de yer alan habere göre Thomas Cook, yeni otel yatırımları için fon bulduğunu belirtirken, şirkette, hava yolunun satışı dahil olmak üzere bir dizi stratejik gözden geçirmenin başladığını açıkladı.

Filosunda toplam 103 uçağı bulunan Thomas Cook'un hava yolu ayağı, geçtiğimiz yıl 129 milyon pound kar elde etmişti. Thomas Cook'un hava yolu ayağını satabileceğine ilişkin haberler sonrası şirketin hisseleri yüzde 13 değer kazandı.

Kış döneminde kayıpların derinleşmesinin ardından Thomas Cook'un Pan-Avrupa hava yolu ayağını da stratejik gözden geçirmeye tabi tutacağı belirtiliyor.

BİRİNCİ ÇEYREK ZARARI 60 MİLYON POUND

Thomas Cook'un açıkladığı ve 1 Ekim-31 Aalık 2018 dönemini kapsayan ilk çeyrek bilançosunda, şirketin kaybının 14 milyon pound daha artarak 60 milyon pounda ulaştığı görüldü.

Grubun toplam geliri yüzde 1 artışla 1,6 milyar pound olurken, İspanya ve ABD'ye dönük zayıf talebin Türkiye ve Kuzey Afrika destinasyonları tarafından kompanse edildiği belirtildi.