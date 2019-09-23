Thomas Cook'tan Alanya'ya 'İskandinav' müjdesi

THOMAS Cook'un kısmi iflasıyla dünya turizminin 11 Eylül'ü yaşandı. Antalya’da acil bir kriz masası oluşturulurken, Alanya’dan da toplantıya katılım sağlandı. Suların durulması ve sürecin nasıl işleyeceği ise herkes için merak konusu olurken Sun Prime C-Lounge Otel sahibi Şükrü Cimrin'in Yeni Alanya'ya aktardığı bilgilere göre Avrupa pazarındaki belirsizlik dumanı kalkıyor. Thomas Cook'un Kuzey Avrupa'da özellikle İskandinav ülkelerinde yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuçlar geldi. Buna göre Thomas Cook, İskandinav ülkelerinde operasyonlarına devam edecek ve Alanya dahil pek çok destinasyona İskandinav turist taşımaya devam edecek. Cimrin'in aktardığına göre, Alman pazarından henüz haber gelmezken turizmcinin beklentisi görüşmelerin olumlu olacağı yönünde. Thomas Cook'un İskandinav bölgelerine hizmet eden internet sitesinde "devam ediyoruz" duyurusu yapıldı.

HOLLANDA OPERASYONLARI DURDURULDU

İskandinav pazarından gelen olumlu haberin ardından bir de kötü haber geldi. Thomas Cook'un Hollanda operasyonlarının durdurulduğu açıklandı. Açıklama Neckermann.nl sosyal medya hesabından yapıldı.