Thomas Cook'ta gergi bekleyiş! Alman pazarı 16.00'da açıklayacak
Thomas Cook'un İngiltere ayağında yaşanan iflasının ardından gözler Avrupa pazarına çevrildi. Bugün saat 14.00 sularında yapılan açıklamayla Hollanda, operasyonların durdurulduğunu bildirdi. En çok merak edilen pazarlardan bir diğeri olan Almanya'nın ise saat 16.00'da açıklama yapacağı duyuruldu
DÜNYA turizminin 11 Eylül'ü olarak adlandırılan Thomas Cook iflasının yankıları sürüyor. İngiltere hükümetinden beklediği desteği göremeyen Thomas Cook dün sabah itibariyle İngiltere ayağında iflasını açıklamıştı. İflasın ardından gözler Alanya için büyük önem arz eden Rus, Alman ve İskandinav pazarlarına çevrilmiş, ilk 48 saatin çok önemli olduğu vurgulanmıştı. Gergin bekleyiş sürerken müjde dün akşam saatlerinde İskandinav pazarından gelmişti. Yapılan açıklamada İskandinav pazarında gereken anlaşmaların sağlandığı ve operasyonların devam edeceği ifade edilmişti.
HOLLANDA OPERASYONLARI DURDURDU
Meraklı ve gergin bekleyiş sürerken son haber Hollanda pazarından geldi. Hollanda pazarı da tıpkı İngiltere gibi iflasını duyurdu ve operasyonların durdurulduğunu açıkladı.
ALMAN PAZARI SAAT 16.00'DA AÇIKLAYACAK
Alanya için çok büyük bir önem arz eden Alman pazarının ise saat 16.00'da açıklama yapacağı ifade edildi. Alanya'nın gözü kulağı Almanya'dan gelecek açıklamada.
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:19
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:13
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1