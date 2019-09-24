Thomas Cook'ta gergi bekleyiş! Alman pazarı 16.00'da açıklayacak 

DÜNYA turizminin 11 Eylül'ü olarak adlandırılan Thomas Cook iflasının yankıları sürüyor. İngiltere hükümetinden beklediği desteği göremeyen Thomas Cook dün sabah itibariyle İngiltere ayağında iflasını açıklamıştı. İflasın ardından gözler Alanya için büyük önem arz eden Rus, Alman ve İskandinav pazarlarına çevrilmiş, ilk 48 saatin çok önemli olduğu vurgulanmıştı. Gergin bekleyiş sürerken müjde dün akşam saatlerinde İskandinav pazarından gelmişti. Yapılan açıklamada İskandinav pazarında gereken anlaşmaların sağlandığı ve operasyonların devam edeceği ifade edilmişti.

HOLLANDA OPERASYONLARI DURDURDU

Meraklı ve gergin bekleyiş sürerken son haber Hollanda pazarından geldi. Hollanda pazarı da tıpkı İngiltere gibi iflasını duyurdu ve operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

ALMAN PAZARI SAAT 16.00'DA AÇIKLAYACAK

Alanya için çok büyük bir önem arz eden Alman pazarının ise saat 16.00'da açıklama yapacağı ifade edildi. Alanya'nın gözü kulağı Almanya'dan gelecek açıklamada.