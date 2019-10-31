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‘Thomas Cook sezonun yol kazası'

İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, bu yıl turizm sektörünün en önemli olaylarından biri olan İngiliz tur operatörü devi Thomas Cook'un iflas ettiği gün Türkiye'de 40 bin, Antalya'da ise 14 bine yakın İngiliz turist olduğunu söyledi

TURİZM 29.10.2019, 21:53
‘Thomas Cook sezonun yol kazası'
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İNGİLTERE'NİN Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İngiltere Antalya Konsolosluğu'ndan Gill Karataş ve Elvan Korukoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette İngiltere'nin en önemli turizm operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından yapılan işbirliği ve etkileri ele alındı. Thomas Cook iflasının ardından Antalya'da tatil yapan İngiliz vatandaşların geri dönmeleri noktasında yapılan çalışmalarla ilgili Vali Münir Karaloğlu'na teşekkür eden Büyükelçi Chilcott, "Siz ve yetkilileriniz bize büyük yardımda bulundu. Hem havalimanı hem de otelciler büyük anlayış gösterdi. Aldığım rakamlar ilginç. Thomas Cook iflasını açıkladığında dünya genelinde 150 bin müşterisi etkilendi. Türkiye'de ise iflas ettiği gün 40 bin İngiliz, Antalya'da ise 14 bine yakın İngiliz turist vardı. Epeyce bir rakam ama herkes sorunsuz evine gidebildi. Antalya'daki İngiliz turistler bir hafta içinde evlerine sorunsuz döndü" dedi.
‘KRİZ SORUNSUZ ÇÖZÜLDÜ’
Thomas Cook olayını bu sene iyi giden bir turizm sezonunda bir yol kazası olarak gördüklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, iyi bir işbirliğiyle büyükelçilik ve konsolosluklarla yakın çalışma neticesinde sorun yaşanmadan krizin çözüldüğünü kaydetti. Bu tip olaylarda en masum olanın müşteri olduğunu belirten Karaloğlu, “Onun iflasla ilgisi yok, parasını ödemiş, tatile gelmiş. Onun hiç sorun yaşamadan ülkesine dönmesini sağlamak bizim görevimiz. Alacak-verecek meselesi daha sonra iflas masasında halledilecektir. Ama hiç kabahati olmayan müşteriyi etkilemeden ülkesine, evine göndermek önemliydi. Onu da başardık, işbirliğiniz için teşekkür ediyoruz" dedi.
‘14 BİN TURİST VARDI’
Antalya'da iflasın olduğu gün 14 bine yakın İngiliz turist bulunduğunu hatırlatan Karaloğlu, şöyle dedi: "14 bine yakın insanı bir hafta içinde organize edip göndermek çok kolay bir iş değil. İngiltere'de sigortacılık şirketlerinin ücretleri ödeyeceğini açıklaması, sizin de büyükelçilik olarak hızlı hareket etmeniz krizi çok hızlı çözmemizi sağladı. Otelciler de anlayış gösterdi. Thomas Cook önemli bir oyuncuydu. İngiltere ve Avrupa'nın birçok ülkesinden de operasyonları vardı. Görünen o ki korktuğumuz kadar önemli bir etki gelecek yıllara aktarmayacağız. Onun boşluğunu dolduracak tur operatörleri pozisyon almaya başladı."
Thomas Cook'un yarattığı boşluğun doldurulması noktasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok ciddi gayretleri olduğundan bahseden Vali Karaloğlu, “Gelecek senelerde çok büyük sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü İngiltere'den turist artışı noktasında güzel bir ivme yakalanmıştı. Geçen sene yüzde 39, bu sene yüzde 17 artışımız var. Bu ivmeyi korumak lazım İngiltere ile Türkiye arasındaki turizmi korumak için. İngiliz turist özellikle Antalya'yı yeni keşfediyor. Antalya'yı tanıdıkça da seviyorlar. Rakamlar da onu gösteriyor" diye konuştu.

#İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott
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