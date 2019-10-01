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Thomas Cook iflasları sürüyor! Avrupa'dan bir kötü haber daha

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Hollanda'daki iştiraki olan Thomas Cook Hollanda'nın iflası mahkeme tarafından kabul edildi. Thomas Cook Hollanda bu şekilde resmen iflas etmiş oldu

TURİZM 30.09.2019, 19:21 30.09.2019, 20:09
Thomas Cook iflasları sürüyor! Avrupa'dan bir kötü haber daha
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THOMAS Cook Hollanda tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin  Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer  Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa  vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu  yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat  şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin  başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini  açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden  150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon  başlatılmıştı.

Kaynak: YeniAlanya Bildirim
#Hollanda #İngiliz tur operatörü #Thomas Cook
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