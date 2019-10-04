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Thomas Cook iflasının ardından destek kredisi için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek paketi için başvuruları almaya başladı. Başvurular 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yapılacak

TURİZM 04.10.2019, 15:51 04.10.2019, 15:53
Thomas Cook iflasının ardından destek kredisi için başvurular başladı
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur  şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi  destek paketine başvuruları almaya başladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook'un  23 Eylül itibarıyla iflas ettiğini duyurduğu hatırlatıldı. Türkiye'deki konaklama tesisi işletmelerine yönelik kredi destek  paketi başvurularının bugün alınmaya başlandığı bildirilen açıklamada, şunlar  kaydedildi: "Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Kredi  Destek Paketinden yararlanmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi ve istenilen diğer  bilgi ve belgelerle birlikte en geç 18 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar  Bakanlığımız Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir." Gerekli belge ve formlara Kültür ve Turizm Bakanlığının internet  sayfasından ulaşılabilecek.
 

#Thomas Cook
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