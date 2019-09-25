'Thomas Cook' firmasına ait 2 bin 957 yolcu, Antalya'dan 14 uçak ile ülkelerine gönderildi

THOMAS Cook'un iflasının açıklanmasının ardından harekete geçen Antalya Valiliği, kriz masası oluşturup yolcu transferlerine başlamıştı. 24 Eylül tarihinde 8 uçakla bin 700 yolcuyu güvenli bir şekilde ülkelerine gönderen Valilik, 25 Eylül tarihinde ise 6 uçak ile bin 257 misafiri daha ülkelerine gönderdi. Bugün itibarıyla Antalya'da tatil yapan Thomas Cook misafiri 2 bin 957 yolcu 14 uçak ile ülkelerine gönderilmiş oldu. Antalya Havalimanı'nda da üzerinde Thomas Cook yazılı uçaklar kameralara yansıdı.

