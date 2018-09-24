Thomas Cook faaliyet karı beklentisini neden düşürdü?

THOMAS Cook, Avrupa'da bu yaz hava sıcaklıklarının yüksek olması nedeniyle talebinin düştüğünü ve bunun da karlılığa olumsuz yansıdığını açıkladı. Sıcaklıkların haziran ve temmuz ayı rezervasyonlarını vurduğunu belirten şirket, bu nedenle ağustostaki promosyonlu (karlılığı düşük) satışların normal seviyelerin üzerine çıktığını ifade etti.

FAALİYET KARI BEKLENTİSİ 323 MİLYON POUNDDAN 280 MLYON POUNDA GERİLEDİ

Bu durumun zaten son derece rekabetçi bir durumda ola İspanya gibi destinasyonlarda kar marjlarını baskı altına aldığına dikkat çeken Thomas Cook, bu nedenle eylül ayında 323 milyon pound olarak gerçekleşmesi beklenen faaliyet karının 280 milyon pounda gerileyeceğini açıkladı. Açıklama sonrası Thomas Cook'un hisselerinde yüzde 24 düşüş yaşandığı kaydedildi.

REKABET KOŞULLARI DAHA ACIMASIZ HALE GELDİ

2018'in Türkiye, Mısır ve Tunus gibi destinasyonlar için dönüş yılı olduğunu belirten Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, ''Bununla birlikte, Avrupa genelinde uzun süre devam sıcak hava, özellikle haziran ve temmuz periyodunda tatil talebini olumsuz yönde etkiledi. İnsanlar güneşin tadını kendi evlerinde çıkardı. Bu da rekabet koşullarını daha acımasız hale getirdi, son dakika indirimlerinin artmasına neden oldu.'' dedi.

''STRATEJİK ADIMLAR ATTIK''

Kaynak pazarlarda ve destinasyonlarda yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen Thomas Cook'un gelecekte kendini daha iyi konumlandıracak stratejik adımlar attığını dile getiren Fankhauser, ''İngiltere ve İskandinavya'da TripAdvisor ile yaptığımız iş birliğini, Çin'de Thomas Cook'un kendi markasıyala açacağı ilk otel ve 2019'da Cook's Club markasıyla açacağımız 10 yeni otel bunlardan bazıları.'' şeklinde konuştu.