Thomas Cook battı mı? Alanyalı otelciler parasını alamadı

DÜNYANIN en büyük hava yolu ve seyahat şirketlerinden İngiltere merkezli Thomas Cook zor günler yaşıyor. Alanyalı otelcilerin de henüz paralarını alamadığı şirketin battığı yönündeki iddialar gündemi sarstı.

178 yıllık firma sosyal, ekonomik ve politik dalgalanmaların da etkisiyle sarsıntı geçiriyor.

9 milyar poundluk satış hacmi, yılda 19 milyon müşteri ve 16 ülkede faaliyet gösteren 22.000 personel ile büyük bir küresel seyahat grubu haline gelen firmanın iflas ettiği yönündeki haberler gündemden düşmüyor.

İngiliz yayın organı BBC, şirketin bugünü ve geleceğine dair bir değerlendirme yazısı hazırBBC Ekonomi Muhabiri Bill Wilson yazısında şirketin tarihinden yola çıkarak geçirdiği aşamaları sıraladı. Günümüze gelene kadar yaşanan sorunları ve bunların firmanın işleyişine olan olumsuz etkilerine de değindi.

Wilson’un değerlendirme yazısında, geçen yaz Thomas Cook hisselerinin 150p’nin hemen altında işlem gördüğü ancak bir yıldan az bir süre geçmiş olmasına rağmen üçüncü kar uyarısının ardından hisselerin geçen yılki değerinin çok altında seyrettiği belirtildi.

Daha da kötüsü City Group üyesi bankacılar hisseleri “beş para etmez” olarak değerlendiriyorlardı.