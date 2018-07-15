Tez Tour'un hava yolu İFly'ın müdürü rüşvetten tutuklandı

İFLY'IN genel müdürü Yevgeny Filatov, Moskova Bölge Mahkemesinin kararıyla tutuklandı. Filatov'un Rusya Federasyonu Kanununun 6. maddesi ile (rüşvet) suçlandığı bildirildi. Tez Tour Ticaret Müdürü ve şirketin yüzde 25 hissedarı Alexander Burtin olayı doğrularken, yaşanan olayın Tez Tour ile iFly arasındaki ilişkiyi etkilemeyeceğini dile getirdi.

Yaz sezonu için Antalya'ya koltuk sunan iFly, büyük oranda Tez Tour'a ve çok büyük olmamakla birlikte Intourist'e kapasite sunuyor. Intourist, iFly'daki kapasitelerinin yalnızca yüzde 3-4 olduğunu açıkladı.

Alexander Burtin, Yevgeny Filatov'un tutuklanmasının iFly'ın operasyonlarını etkilemeyeceğini, tüm uçuşların planlandığı şekilde yapılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2018, 14:02