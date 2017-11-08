Tevfik Yazan güven tazeledi

TÜRKİYE Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nun (TURSAF) yeni yönetim kurulunda Alanya'dan 2 isim yer aldı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Tevfik Yazan, TURSAF’ın yönetim kurulu başkanlığına, ALKÜ İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı Ahmet Girgin ise TURSAF genel sekreterliğine seçildi.

Sağlık turizminde Türkiye’nin hak ettiği payı alması için çalışmalarına aralıksız devam eden TURSAF, Adana’nın ev sahipliğinde büyük bir katılımla İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi ve 4. Olağan Çalıştayı'nı gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı Sarper Taşdemir, Ak Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Adana İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe, Adana Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Grup Başkanı Ozan Gülçatı, akademisyenler, dernek üyeleri ,sağlık turizmi ve turist sağlığıyla ilgilenen seyahat acentaları ve asistan firma temsilcileri katıldı.

SAĞLIK TURİZMİNDE HEDEF 2023

TURSAF Başkanı Dr. Tevfik Yazan, "Sağlık turizmi katma değeri en yüksek ve masrafı az olan bir sektördür. Ülkemizi tedavi amacıyla ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Dünyada sadece medikal turizm nedeniyle 10 milyondan fazla insan seyahat etti. Geçen yıl sadece medikal turizmden ise 100 milyar doları aşan bir bütçe oluştu. Sağlık turizmi stratejik bir sektördür. Bu stratejik sektörden aldığımız paya gelirsek sayı olarak dünyada 5 ülke içerisindeyiz. Almanya, Amerika, Tayland, Hindistan ile birlikte Türkiye ilk 5’in içerisinde yer almaktadır. Ancak bu sektörden aldığımız paya baktığımızda ise oranlar maalesef bu şekilde değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılında sağlık turizminde 2 milyon kişi ve 20 milyar dolar bütçe elde edilmesi hedeflenmektedir. Bizler de bu hedef doğrultusunda TURSAF olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiç birimiz hepimiz kadar iyi olamayız düşüncesiyle federasyon çalışmalarımıza başladık. Tüzel kişiliğimizi kazandık. Hepimiz ülke menfaatleri için elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

TEK DÜŞÜNCE, TEK HEDEF

Adana Sağlık Turizmi Derneği Başkan Dr. Halis Bayrak ise toplantıda yaptığı konuşmasında “Dünyada ve Türkiye’de sağlık turizmini TURSAF ile birlikte daha ileriye nasıl götürebiliriz ve taşıyabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Hepimizin tek düşüncesi, tek hedefi ülkemizin sağlık turizminden hak ettiği payı almasını sağlayabilmektir. TURSAF olarak ülke menfaatleri için biz de varız” diye konuştu. Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise konuşmasında asırlardır çok şeyin değiştiğini ancak sağlık arayışının değişmediğini, bunun da sağlık turizmini geliştirdiğini söyledi.

Demirtaş, "Türkiye'de son yıllarda sağlık alanında güzel gelişmeler olmaktadır. Bu da Türkiye'nin, Avrupa ve Ortadoğu'da bir çekim merkezi haline dönüşmesine neden olmaktadır" diye konuştu. Daha sonra federasyon üyeleri Dünya İslam Ülkeleri Sağlık Turizmi Çalıştayı’na hazırlık aşamalarını anlatan bir sunum gerçekleştirdi.