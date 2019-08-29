Temmuzda 6,6 milyon turist geldi
Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. 7 ayda gelen turist sayısı 25 milyona yaklaştı.
TURİZM 29.08.2019, 11:46 Melike Temir
KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı temmuz ayı turizm istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,67 artışla 6 milyon 617 bin 380 yabancı ziyaret etti. Yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu.
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