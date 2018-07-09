Temmuz ayı sonu için ucuz tatil istikametleri belirlendi

20 Temmuz tarihli gidişi kapsayan plaj paket turlarının en düşük fiyatları 2 hafta öncesine göre değişik eğilimler gösteriyor. İtalya, Tayland, Soçi, Bulgaristan, Yunanistan ve Kırım gibi turistik yerlere tur fiyatları yükselirken, İspanya, Tunus ve Anapa’ya tur fiyatları düşüş gösteriyor. 25 bin ruble ile ilk sırada Anapa yer alırken, ardından 32 bin 400 ruble ile Kırım ve 34 bin 800 ruble ile Yunanistan geliyor. Dördüncü sırada Bulgaristan (36 bin 500 ruble) ve beşinci sırada Soçi (40 bin 700 ruble) yer alıyor. Ayrıca, ilk onda Türkiye (42 bin ruble), Karadağ (50 bin 500 ruble), Kıbrıs (51 bin 300 ruble), Tunus (57 bin 800 ruble) ve İspanya (69 bin 700 ruble) bulunuyor. Tur fiyatları 2 kişilik gidiş dönüş bilet içeren bir haftalık tatil fiyatı dikkate alınarak hesaplandı.