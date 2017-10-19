'Temelde Avrupa olmalı'

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un yeni pazarlara açılma stratejisi olarak saydığı Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’dan gelen turist sayısında yüzde 50’ye yakın bir kayıp olduğuna dikkati çekerek, “Söz konusu 4 ülke, yeni pazar değil kaybedilmiş pazarlar konumundadır. Bu 4 ülkenin ‘kurtuluş reçetesi’ gibi sunulması doğru değildir. Ayrıca bu ülkelerden gelen turist sayısı, Avrupa pazarındaki kaybın yüzde 10’unu bile karşılamıyor. Bu ülkelerin kapısı çalınsın ama turizmde 2018 stratejisinin temeli Avrupa olmalı” dedi.

'YENİ DEĞİL KAYIP PAZARLAR'

4 ülkeden gelen turist sayısının 800 bin düzeyinden 400 bine kadar gerilediğini kaydeden Budak, “Özellikle Japonya’dan dramatik bir gerileme söz konusu. 2012’de 200 bine kadar çıkan Japon turist sayısı 2016 yılında 44 bine düşmüştür. 2017’nin 8 ayında Japonya’dan gelen turist sayısı 28 bin 889’dur. Çin’den gelen turist sayısı 300 bini aşmışken, 167 bine düşmüştür. 2015’te 4 ülkeden toplamda 779 bin 114 turist gelirken 2016’da bu sayı 398 bin 485’e düşmüştür. 2017’nin ilk 8 ayında 4 ülkeden gelen turist sayısı 295 bin 438’dir. Yani bu ülkelerin Türk turizmi içindeki payı çok düşük” diye konuştu.

KURTULUŞ REÇETESİ DEĞİL

Turizmde yeni pazar arayışlarının önemli olmakta birlikte öncelikli hedefin olgunlaşmış pazarların kaybedilmemesi olması gerektiğini vurgulayan Budak, şunları söyledi: "Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerden turist çekilmesine yönelik girişimlerde bulunulmasında sakınca yok. Tabi ki daha fazla gelsin. Ama bunu ‘kurtuluş reçetesi’ veya ‘mucize çözüm’ gibi sunmak, turizm sektörünün, turizmdeki sıkıntının doğru okunamadığına işarettir. Öncelikli olarak Türkiye’nin olgunlaşmış pazarı Avrupa’nın yeniden kazanılması gerekiyor. Bu 4 ülkeden 2016 yılında gelen turist sayısı 400 bin civarındadır. 2015-2016 döneminde Avrupa pazarından kayıp 4.5 milyon düzeyindedir. Sadece Almanya’dan kayıp 1.7 milyondur. 4 ülkeden gelenlerin sayısı, Avrupa pazarından kayıpların yüzde 10’u bile değil. Eğer yeni pazar stratejisi Bakan Kurtulmuş’un, ‘Avrupa’dan gelen turist sayısında artış var’ şeklindeki yanlış bilgisinden kaynaklanıyorsa, derhal bu yanlıştan dönülmelidir. Türk turizmi Avrupasız yürüyemez. Avrupa hazarındaki kayıp nedeniyledir ki, turist sayısındaki artışa rağmen turizm gelirlerinde ciddi bir gerileme söz konusu. Bu gerçekler yok sayılıp, ‘Çare Çin, Japonya, Hindistan’ tespitiyle hareket edilecekse, büyük bir hata yapılmış olur."

