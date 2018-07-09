Tek Başına Tatile Çıkmak İsteyenler İçin 5 Keyifli Rota!

SİZ tatilde yeni yerler keşfetmek, farklı etkinliklere katılmak isterken arkadaşlarınız deniz - kum - güneş üçlüsünden vazgeçmiyorsa tek başına tatile çıkma fikrine alışmanızın zamanı gelmiş demektir! Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, Avrupa’dan uzak coğrafyalara uzanan ve sanattan maceraya her zevke hitap eden birbirinden özel rotalar sıraladı. Arkadaşlarla veya aileyle yapılan tatiller çok keyifli olsa da, yalnızca canınızın istediğini yapabileceğiniz, istediğiniz zaman istediğiniz yerde olabileceğiniz tatillerin keyfi bambaşka. Özellikle bu tatili daha önce hiç görmediğiniz bir yerde yapıyorsanız, unutulmaz bir deneyim sizi bekliyor demektir. Yeni nesil seyahat platformu Tripoki, tek başına seyahat etmek isteyenler için birbirinden özel rotalar önerdi.

Tarihe yolculuk: Granada, İspanyaMadrid ve Barselona’nın popülerliği İspanya’nın birçok şehrini gölgede bırakıyor ama Endülüs bölgesinin büyüleyici şehri Granada, bu dengeyi her an bozabilir! Şehrin ortasında yer alan ihtişamlı El Hamra Sarayı, ziyaret edilmesi gereken ilk yerlerden. Arap Mahallesi olarak bilinen Albaicin’in dar sokaklarında kaybolurken, karşınıza çıkan ilk restoranda meşhur Gazpacho çorbasının tadına bakabilirsiniz. El Hamra Sarayı’nı en iyi şekilde görebileceğiniz Sacromonte’den güneşi batırırken şahit olduğunuz manzara uzun süre hafızalarınızdan silinmeyecek. Eğer vaktiniz kalırsa şehre yaklaşık bir saat uzaklıkla olan Malaga’yı da ziyaret edip kendinizi Akdeniz’in masmavi sularına bırakabilir, hepsi birbirinden leziz deniz ürünlerini tadabilirsiniz.

İpucu: Flamenkonun doğduğu yer olarak kabul edilen Sacromonte mağaralarında, Güney İspanya’nın en iyi şovlarını izleyebilirsiniz.Doğaseverlere: İşkodra Gölü, KaradağYeşile ve maviye doymaya hazır olun! Arnavutluk ve Karadağ arasında yer alan İşkodra Gölü, doğaseverlerin yeni gözdesi. İşkodra Gölü’nün sadece Karadağ sınırları içerisinde kalan kısmı milli park sayılıyor. Başlangıç noktanız olan küçük ve şirin kasaba Virpazar’ın olmazsa olmazı, göl boyunca yemyeşil nilüferlerin eşlik ettiği tekne turu. Farklı aktivite arayanlar, her gün düzenlenen kuş gözlem turlarına katılarak daha önce hiç görmediği türler ile karşılaşabilir. Bu eşsiz bölgeyi bisiklet kiralayarak ya da doğa yürüyüşüyle adım adım keşfetmek de çok keyifli. Eğer bölgeye araba ile geliyorsanız, muhteşem İşkodra Gölü manzarası sunan Pavlova Strana’dan bir fotoğraf kesinlikle albümünüzde yer almalı.

İpucu: Bölgede toplu taşıma pek yaygın değil. Özellikle Karuc ve Rijeka Crnojevica gibi çevre bölgeleri de gezmek isteyenler, oldukça ekonomik bir fiyata araç kiralayabilir.

Sanatın başkentine yolculuk: Viyana, AvusturyaEğer uzun süredir ertelediğiniz bir Viyana planınız varsa o yıl kesinlikle bu yıl olmalı! Gustav Klimt, Koloman Moser, Egon Schiele ve Otto Wagner’ın ölümlerinin 100. ölüm yıldönümü nedeniyle şehirde çok özel sergiler ve etkinlikler düzenleniyor. Diğer şehirlerden farklı olarak buraya gelirken bavulunuza mutlaka şık bir kıyafet koyun ve şanslıysanız Viyana Devlet Opera Binası’ndaki bir etkinliğe bilet bulup kendinizi bu büyüleyici atmosfere bırakın. Belvedere Sarayı’nın bahçesine oturup tarihi doyasıya hissetmek, şehirle ilgili en keyifli anılarınızdan birini oluşturacaktır. Viyana’daki görmeniz gereken yerlerden biri de, rengarenk ve sıra dışı mimarisiyle Hundertwasser Evi. Şinitzel yemek için adresiniz Figlmüller olabilir ama öncesinde mutlaka rezervasyon yaptırın. Ayrıca şehri turlarken, başta ünlü Sacher Turtası olmak üzere birbirinden leziz tatlılar yemenin de keyfini çıkarın.İpucu: Sinefiller, The Third Man turuna katılıp, filme konu olan mekanları adım adım keşfedebilir.

Uzak diyarlar: Bali Adası, EndonezyaBalayı denildiği zaman akla gelen ilk destinasyonlardan biri olan Bali Adası, artık sırt çantalı gezginlerin de uğrak noktası. Tropik ormanların içinde oluşan doğal havuzlarda yüzmek ya da palmiye ağaçlarının gölgesinde kurulan hamaklarda egzotik meyvelerin tadını çıkarmak Bali’nin gündelik hayatının bir parçası. Gün batımı izlemeyi sevenler, uçurumun tepesinde yer alan Uluwatu Tapınağını mutlaka listesine eklemeli. Bali’nin sanat galerileri ile ünlü Ubud bölgesine gidip, el yapımı ürünlerden sevdiklerinize küçük hediyeler alabilirsiniz. Her mevsimde dalış yapılabilen Bali’nin mercan resifleri büyüleyici güzellikte. Dalış sizin için uygun değilse mutlaka şnorkelinizi götürün veya oradan uygun fiyatlara kiralayarak su altını izleyin. Gün içerisinde çok mu yoruldunuz? Çözüm çok basit: Kendinizi dünyaca ünlü Bali masajının kollarına bırakın.

İpucu: UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Jatiluwih Pirinç Terasları, mutlaka görülmesi gereken yerlerden.

Gündüzden geceye: Amsterdam, HollandaTek başına seyahat edenler için en keyifli rotalardan biri de hiç kuşkusuz Amsterdam! Yapılacak o kadar çok şey, görülecek o kadar yer var ki, insanın sıkılmaya bile vakti kalmıyor. Şehrin kalbi Dam Meydanı’nda oturup, Amsterdam’ın muhteşem mimarisi eşliğinde etrafı seyretmek içinizi açacak. Kanalların etrafında yürürken veya bisikletle turlarken, karşınıza ilham veren butikler ve mis gibi kokularıyla sizi içeri davet eden pastaneler çıkacak. Sanatseverler için de tam bir cennet olan Amsterdam, özellikle Van Gogh Müzesi ile bambaşka bir dünyaya götürüyor. Gece hayatıyla ünlü Amsterdam’da, Redlight bölgesine uğrayıp, kanalların etrafında yer alan mekanlar ile eğlenceyi en üst noktaya taşıyabilirsiniz.

İpucu: Meşhur yel değirmenlerinin en güzellerini, 20-25 dakikalık bir otobüs yolculuğuyla ulaşabileceğiniz Edam ve Volendam’da görebilirsiniz.Tek başınıza tatil planlamak Tripoki ile çok kolay!Kalabalık bir grupla tatile çıkıldığında genellikle bir iş bölümü yapılır. Kimi uçak biletlerini alırken kimi rotayı çizer, rezervasyonları yapar. Tek başınıza tatile çıktığınızda ise bunların hepsini yalnız yapmak durumunda kalırsınız ancak bu durum kesinlikle gözünüzü korkutmasın! Uçak bileti, konaklama, araç kiralama, transfer, tur gibi tatilde ihtiyacınız olacak her şeyi tek bir noktada sunan Tripoki, Türkiye’de bir ilke imza atarak sepet uygulaması da yapıyor. Buna göre tatile çıkanlar, ihtiyaçları olan tüm ürünleri tek bir sepette toplayarak tripoki üzerinden tek seferde kolayca satın alabiliyor. Üstelik Tripoki, tüm kredi kartı sahiplerine 9’a kadar olmak üzere diledikleri sayıda taksit imkanı sunuyor.