TDP Alanya bu kez Damlataş'taydı

TDP Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından son olarak Damlataş Caddesi'nde gerçekleştirilen dağıtımda Alanya'ya gelen misafirlere şehri daha rahat gezmelerini sağlamak amacıyla toplu taşıma araçlarının güzergahlarını, kamu kurum ve kuruluşları ile tarihi yerleri gösteren Alanya kent haritalarını dağıtıldı.