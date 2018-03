Tavize HAYIR cezaya EVET

- Erkan UYSAL





ALANYA Kaymakamı Hasan Tanrıseven başkanlığında önceki gün yapılan sezon değerlendirme toplantısında çığırtkanlığa karşı mücadele kararı alınmıştı. Yeni Alanya'ya konuşan Kaymakam Tanrıseven, "Emniyet, jandarma, belediye, büyükşehir koordinatörlüğü, esnaf odasından temsilciler alacağız. Bir komisyon kuracağız. Bununla ilgili bir protokol hazırladık. Yakın zamanda bu protokolü imzalayacağız. Komisyon, kameralı gece ve gündüz çalışma yapacak. Bu şekilde çığırtkanlığı önleyeceğiz ve eğer buna uymayanlar olursa her türlü yaptırımı kaymakamlık, belediye ve büyükşehir olarak uygulayacağız. Kesinlikle kararlıyız. Bu konuda bize destek verildi. Bu sene Rusya krizinden dolayı biraz hassasiyet var. Bunu başka şekilde telafi etmek için çalışıyoruz. Turistin azami memnuniyeti için de onları rahatsız edecek her türlü davranıştan esnafın kaçınmasını temenni ediyoruz. Bütün bu uyarılara rağmen dinlemeyen olursa, çığırtkanlıkla mücadele timlerinin yapacağı çalışmalara göre gerekli cezayı vereceğiz. Esnaftan ricamız kurallara uymaları, yerli ve yabancı turistleri rahatsız etmemeleri yönünde. Satış yapalım ama turistleri rahatsız etmeyelim. Bindiğimiz dalı kesmeyelim" demişti.



'MİSAFİRPERVERLİĞE YAKIŞMIYOR'





Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, çığırtkanlığın yıllardır Alanya'da süren bir problem olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bununla ilgili bir tim kurulması ve Türkiye'ye gelen turistin rahat bırakılması çok önemli. Doğru karar alınmış. Çığırtkanlığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu bizim misafirperverliğimize yakışmayan bir durum" dedi.



'APART OTELLER BİLE HD'YE GEÇTİ'





Yıllardır çığırtkanlığın çözülememesinin nedenleri hakkında da konuşan Suat Çavuşoğlu, "Bu durumun nedeni, arzın çok oluşu. Talep az, arz çok. Son zamanlarda 'Herşey Dahil (HD)' sisteminin artmasından dolayı gerek restoranlarda gerek alışveriş merkezlerinde müşterilerin alışveriş potansiyeli azaldı. Müşteriler otel restoranlarında yemek yiyor. Çünkü hemen hemen Alanya'daki tesislerin yüzde 90-92'si HD sistemiyle çalışıyor. Bugün apart oteller bile neredeyse HD sistemine geçti. Alanya'nın esnafına pasta payı kalmıyor. Her yıl esnaf sayısı çoğalıyor. Dolayısıyla insanlar ürünlerini satabilmek ya da restoranlarda yemek yedirebilmek için çığırtkanlık yapıyor. Turistler bundan çok rahatsız oluyor. Avrupa ülkelerinde bu yok. Bu olmadığı için Alanya'ya gelen turist kendi rahatsızlığını tur operatörlerine iletiyor. Kaymakamlık güzel bir karar almış. Buna sadece kurulan tim değil hepimizin destek olması gerekiyor. Gelişmiş ülkelerdeki gibi şikayet unsurunu devreye sokmamız lazım. Kendi kendimizi kontrol etme sistemini uygulamalıyız. Bu üçüncü dünya ülkelerinde var ama biz üçüncü dünya ülkesi değiliz. Biz, ne Uzakdoğu ne de Doğu Bloğu ülkesiyiz. Biz Türkiye'yiz. Bu çığırtkanlığı kaldırmamız için hassas davranmamız gerekiyor" diye konuştu.



'DAVRANIŞ FUARDAN DAHA ETKİLİ'





Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkanı Velittin Yanialp de, "Ülkemizin en iyi tanıtım şekli turistin buradan memnun ayrılması. Bir turistin bin turist olarak bize geri döneceğine inanıyoruz. Bunun için de gelen turisti kimsenin rahatsız etmesini biz de istemeyiz. Çığırtkanlık yapan esnafı uyarıyoruz. İnsanları rahat bırakalım. Eğer yemek yiyeceklerse, bir yerlerden bir şeyler alacaklarsa illa benden alacaklar diye bir kanun yok. Bunun için misafirlerimizi rahat bırakalım. Rahat bir şekilde gezsinler, dolaşsınlar. Akabinde de ülkelerine döndüklerinde buradan ayrılırken olumlu görüşlerle ayrılsınlar. Memleketlerine gittikleri zaman bizim reklamımızı en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Bizim turistlere karşı davranışımızın fuarlardan çok etkili olacağına inanıyorum. Bir fuarda belki bin, 2 bin kişiyi görürüz ama 1 turist bin kişiye Türkiye'den çok iyi izlenimlerle ayrıldığını belirttiği zaman turist getirecektir" dedi.



'DALI KESENİ DALDAN ATALIM'





Yıllardır çığırtkanlık sorununun aşılamamasının sebepleri hakkında da konuşan Yenialp, "Katı kurallar koyup bunu mutlaka uygulamak gerekiyor. Kaymakam Tanrıseven'in yaptıklarını doğru buluyorum. Yapılması gereken de bu. 'Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir' geçerli. Birimiz bindiğimiz dalı kesti. O dalı kesmek için uğraşan kişiyi daldan atmak en doğrusu" diye konuştu.



'TURİST BAŞKA YERLERE GİDİYOR'