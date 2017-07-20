Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Tatile gidecekler dikkat! Dolandırıcılardan görülmemiş yöntem

Antalya başta olmak üzere İzmir ve Muğla'daki 5 yıldızlı otellere ait internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü

Tatile gidecekler dikkat! Dolandırıcılardan görülmemiş yöntem

Antalya başta olmak üzere İzmir ve Muğla'daki 5 yıldızlı otellere ait internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:44
Tatile gidecekler dikkat! Dolandırıcılardan görülmemiş yöntem
banner404

TATİLCİLERİN korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicilerin canını yakmaya devam ediyor.  Antalya başta olmak üzere  İzmir,  Muğla gibi turizm özelliği olan kentlerdeki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü.

KAMPANYA İLE ALDATMACA

Peki, sahte site yöntemi nasıl işliyor? Sosyal medya hesapları (Twitter,  İnstagram,  Facebook) üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere yönlendiren dolandırıcılar, bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı gerçekleştiriyor.

RESEPSİYONDA ŞOK

Ucuza tatil satın aldığını zanneden tüketici tatilinin başlayacağı güne kadar dolandırıldığını anlamıyor. Ta ki tatil satın aldığını zannettiği otele gidene kadar. Resepsiyonda adına hiçbir rezervasyon yapılmadığını anlayan tüketiciler ise soluğu tüketici dernekleri ve  Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nde (TÜRSAB) alıyor.

SİGORTA YAPTIRIN

Sahte satışlarla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını doğrulayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy, "Bu konuda çok sayıda şikâyet alıyoruz. Sahte site ve benzeri birçok yöntemle tüketiciler yanıltılıyor. Tatil satın almak isteyen vatandaşlarımız lütfen kurumumuzla iletişime geçsin. Ve mutlaka seyahat sigortası yaptırsın" diye konuştu.

"BAKANLIĞA BİLDİRDİK"

Sahte sitelerle ilgili gerekli başvuruların yapıldığını kaydeden TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Çavuşoğlu, "İnternet üzerinde denetim ve takip yapmak çok zor oluyor. Zaten sahte siteyi tespit edip kapattırsak da adamlar başka hat üzerinden yayına devam ediyor. Teknoloji ile birlikte maalesef bu tür mağduriyetler ortaya çıkıyor" dedi.

MAİL BİLE ATMIŞLAR

Sahte site mağduru Selin B., yaşadıklarını şöyle anlattı: "Sosyal medya hesabım üzerinden yönlendirildiğim 5 yıldızlı otelin sitesinden kredi kartımla 2 oda satın aldım. Satın aldığım odalara ilişkin evraklar da mail adresime gönderildi. Dolandırıldığımı ise oda satın aldığımı zannettiğim otelin resepsiyonunda anladım. Meğer alışveriş yaptığım site sahteymiş."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acenteleri BirliğiTürkiye Seyahat Acentaları BirliğiİnstagramFacebookAntalyaDolandırıcılıkTatilde DolandırıcılıkSahte Hesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Rusya'da artış yüzde 40'
'Rusya'da artış yüzde 40'
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması turizmde sevinç yarattı
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri
İşte GZP'nin Şubat ayı verileri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim