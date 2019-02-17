Tatilde yabancı erkenci, yerli bekliyor

KORAY Küçükyılmaz, Türkiye’nin turizme rakiplerine göre çok sayıda avantajı olduğunu kaydederek, özellikle döviz kuru nedeniyle fiyat avantajının da Türkiye’yi öne çıkardığını anlattı. Ekim ayından beri fiyatların artacağına ve erken rezervasyon yaptırılması gerektiğine dair çağrıda bulunduklarını aktaran Küçükyılmaz, “Dediğimiz gibi oldu. Şu anda otel fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 civarında artış var. Artış oranları yüzde 40 ila 100 arasında değişiyor. Erken rezervasyonlarda dahi fiyatlar yukarıda” diye konuştu. Küçükyılmaz, fiyatlar arttığı için iç pazarda bir gerileme yaşandığını belirterek, “Son yıllarda Türkiye’de erken rezervasyonlarda ciddi büyüme yaşandı. Türk halkı erken rezervasyonu alışkanlık haline getirmişti. Ancak bu yıl erken rezervasyonlarda gerileme var. Fakat bunun geçici olduğunu, önümüzdeki aylarda Türk tatilcilerin harekete geçeceğini düşünüyoruz” dedi.