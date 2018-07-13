Tatil-seyahat sitesi sayısı son 4 yılda ...

DİJİTAL ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamalarının her yıl rekor seviyede arttığını aktaran TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Pazar kadınlar ile büyüyor. İnternetten alışveriş yapan her 100 kadından 31’i yılda en az bir kez internet üzerinden otel-seyahat harcaması yapıyor. Seyahat harcamalarında internetin tercih edilmesinin en önemli nedeni erken rezervasyon kampanyaları” dedi. Gençler ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle online alışveriş pazarının hızla büyüdüğünü ve sektörün son 1 yılda 2,5 milyon yeni müşteri kazandığını belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, sektör dinamikleriyle alakalı şu bilgileri verdi:

PAZAR YÜZDE 190 BÜYÜDÜ

“Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) aylık en az 15 bin ziyaretçisi olan e-ticaret sitelerini baz alarak 2014 ve 2018’de hazırladığı raporlara göre, Türkiye’de online alışveriş sitesi sayısı son 4 yıldır sürekli azalıyor. Site sayısı 2014 başında bin 263 iken 2018 başında bu sayı 799’a düştü. Son 4 yılda hem internetten hem de fiziksel mağazalardan satış yapan firmalara ait sitelerin sayısı 403’den 358’e, tatil-seyahat sitelerinin sayısı 234’den 102’ye, sadece online satış yapan mağazaların sayısı ise 620’den 333’e geriledi. Site sayısı 4 yılda yüzde 57 düşmesine karşın online tatil ve seyahat pazarının büyüklüğü 5,1 milyar TL’den yüzde 190 artarak 14,8 milyar TL’ye ulaştı. Online tatil ve seyahatin e-ticaret pazarındaki payı yüzde 35 oldu. Türkiye’de online tatil ve seyahat harcamaları sadece 2017 yılında yüzde 47 artarak 14,8 milyar lira oldu. Dijital ortamda yapılan tatil ve seyahat harcamaları her yıl rekor seviyede artıyor.”

KADINLAR SEYAHATE HARCIYOR

“Gençler ve çalışan kadınların yoğun ilgisiyle sürekli büyüyen online alışveriş sektörü, son bir yılda 2,5 milyon müşteri daha kazandı. TÜİK’in araştırmasına göre, 15 milyona yükselen sanal alışveriş müşterilerinin 8,7 milyonunu erkekler, 6,3 milyonunu da kadınlar oluşturuyor. TÜİK’in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2016’da 5,1 milyon olan kadın sanal alışveriş müşterisi, 2017 yılında 6,3 milyona yükseldi. TÜİK’in araştırmasına göre, kadınlar, online pazarda en fazla moda kategorisindeki ürünlere ilgi gösteriyor. İnternetten alışveriş yapan her 100 kadından 76’sı yılda en az bir kez giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri satın alırken, yüzde 31’i de yılda en az bir kez internet üzerinden otel-seyahat harcaması yapıyor. Seyahat harcamalarında internetin tercih edilmesinin en önemli nedeni ise, tatilini ve katılacağı etkinlikleri fırsat sitelerinin de katkısıyla çok ucuza getirebiliyor olmaları.”

TATİL ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

“TÜİK verilerine göre seyahat başına yapılan ortalama harcama 388 TL. Verilere göre, yerli turistlerin seyahat harcamaları, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,9 artarak 6 milyar 882 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşmişti. Her bütçeye uygun tatil seçeneklerini sıralayan siteler, tatil araştırma ya da satın alma sürecinde kullanıcılarına her sorunun yanıtını bulabildikleri akıllı bir sistemle en kaliteli ve en uygun fiyatlı olanakları alternatifleriyle sunuyor. Karşılaştırmalı siteler, kampanyalar ve müşterinin tüm beklentilerini öngörerek bir satın alma süreci sağlayan siteler, tatil ve seyahat alışkanlıklarını da değiştiriyor.”

PLANLAR ONLINE’A KAYDI

“Kullanım alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte bilgi alma ve işlem yapma kanalları da online dünyaya kaymış durumda. Türkiye’de tatil amaçlı seyahatlere çıkanların yüzde 90’ı, iş seyahatlerine çıkanların ise yüzde 80’e yaklaşan kesimi, planlarını online tatil siteleri üzerinden yapıyor. Tatil alışverişlerinin yüzde 90’lık kısmı da mesai saatleri içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu nedenle turizm sektöründeki e-ticaret sitelerinin başarılı olmaları ve pazardan geniş bir pay kapmaları için bazı noktalara dikkat etmeleri gerekiyor.”



SEYAHAT SİTELERİ İÇİN 3 TAVSİYE

Anında Rezervasyon Bilgileri:

E-tatil sitesinde araştırma yapan bir kullanıcının, diğer kullanıcıların yaptığı rezervasyon bilgilerini anında görmesini sağlamak, güven algısını pekiştirecektir. E-ticaret sitelerinde yer alan ‘Bu ürüne şu an X kişi bakıyor’ gibi gerçek zamanlı alışveriş bilgilerinin e-tatil sitelerinde de ‘Aynı otelde az önce X kişi rezervasyon yaptırdı’ şeklinde gerçek zamanlı sunulması, kararsız müşterileri ikna etme konusunda etkili olacaktır.

Cazip Seçenekler ve Ödeme Çeşitliliği:

Bir destinasyon ve otel konusunda kesin kararını veren müşterilerin sizin e-tatil siteniz üzerinden rezervasyon işlemini gerçekleştirmesini sağlamak için kampanyalar ve indirim fırsatları sunma yolunu tercih etmelisiniz. Müşterinin bu alışverişten karlı çıkacağını hissetmesi, işlemi gerçekleştirmesinde itici güç olacaktır. Ayrıca müşterilerin yüzde 75’ten fazlasının taksitli ödemeyi tercih ediyor olmaları da hesaba katılmalıdır. Farklı bankaların Sanal POS’ları ve alternatif ödeme seçenekleri ile müşteriye internetten taksitli ödeme imkanı mutlaka sunulmalıdır.

Tatil Hakkında Her Şey:

E-tatil firmaları farklı içeriklere sahip olabilirler. Bazı e-turizm firmaları sadece destinasyonlar hakkında bilgi verirken çoğu e-tatil firması online rezervasyon imkanı da sunar. Buna ek olarak tatil rezervasyonu yaptıran kullanıcıların e-tatil sitesinden ayrılmadan daha çok işlem yapmalarını sağlamak için yalnızca rezervasyon işlemi sunmak yeterli değildir. Tatil alışverişini de içeren geniş kapsamlı bir e-tatil sitesi tasarlamak, trafiği ve işlem hacmini arttıracaktır.