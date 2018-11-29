‘Tatil için turistten yerliye fırsat kalmıyor’

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Kurdaki artışlar, yabancı turistlere ucuz tatil fırsatı sunduğu için Türkiye’ye olan ilgiyi artırdı. Yurtdışında asgari ücretle geçinen, Türkiye’de geldiği otelden dışarı çıkmayıp orada yiyip içen, esnafa en ufak bir katkısı bulunmayan turist profili cennet kıyılarımızın tadını çıkarırken, bizim işçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz tatilin ancak hayalini kuruyor” dedi. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın derhal tedbir alması gerektiğini ifade eden Budak, Bakan Mehmet Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sundu. Budak, “Kurdaki artış nedeniyle yabancı turistler için Türkiye tam bir cennet. Ucuz yabancı turistin rağbet gösterdiği ülkelerden biriyiz. Yurtdışında asgari ücretle geçinen, Türkiye’de geldiği otelden dışarı çıkmayıp orada yiyip içen, esnafa en ufak bir katkısı bulunmayan turist profili cennet kıyılarımızın tadını çıkarırken, bizim işçimiz, emeklimiz, asgari ücretlimiz tatilin ancak hayalini kuruyor. Kredi kartlarına getirilen taksit miktarlarındaki artış da bu durumu kurtarmıyor. Tatil yapmak bizim emeklimizin, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın hakkı değil midir? Biz CHP olarak her yıl olanağı bulunmayan 100 bin aileye 5 bin TL yurtiçi turizm desteği verilmesini öneriyoruz” dedi.