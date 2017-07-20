Tatil hayaliniz suya düşmesin

TATİLCİLERİN korkulu rüyası haline gelen dolandırıcılar yeni yöntemlerle tüketicilerin canını yakmaya devam ediyor. Antalya, İzmir ve Muğla gibi popüler turistik destinasyonlardaki 5 yıldızlı otellerin internet sitelerini taklit eden dolandırıcılar, yüzlerce tüketicinin tatil hayallerini suya düşürdü.

KAMPANYA İLE ALDATMACA

Peki, sahte site yöntemi nasıl işliyor? Sosyal medya hesapları (Twitter, Instagram, Facebook) üzerinden kampanya duyurusu yapıp tüketiciyi profesyonelce hazırlanmış olan sahte sitelere yönlendiren dolandırıcılar, bu site üzerinden kredi kartıyla oda satışı gerçekleştiriyor.

RESEPSİYONDA ŞOK!

Ucuza tatil satın aldığını zanneden tüketici tatilinin başlayacağı güne kadar dolandırıldığını anlamıyor. Ta ki tatil satın aldığını zannettiği otele gidene kadar. Resepsiyonda adına hiçbir rezervasyon yapılmadığını anlayan tüketiciler ise soluğu tüketici dernekleri ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nde (TÜRSAB) alıyor.

'SİGORTA YAPTIRIN!'

Sahte satışlarla ilgili çok sayıda şikâyet aldıklarını doğrulayan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Ulusoy “Bu konuda çok sayıda şikâyet alıyoruz. Sahte site ve benzeri birçok yöntemle tüketiciler yanıltılıyor. Tatil satın almak isteyen vatandaşlarımız lütfen kurumumuzla iletişime geçsin. Ve mutlaka seyahat sigortası yaptırsın” diye konuştu.

