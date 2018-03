‘Tarım turizmin dopingi’

TARİHİ ve doğal güzelliklerinin yanı sıra uluslararası uçuşlara açık havalimanı ile büyük bir turizm potansiyeline sahip Gazipaşa’da, yaklaşık 165 bin 150 dekar tarım arazisi bulunuyor. Toplam tarım arazisi içerisinde, tarla bitkileri ekilen alan 50 bin, açıkta sebze yetiştirilen alan 10 bin, örtü altı üretim alanı 21 bin, meyve ekili alan 59 bin 400 ve kullanılmayan nadasa bırakılan alan ise 24 bin dekar olarak belirtildi. Yaklaşık 30 bin dekar örtüaltı sebze meyve üretimi yapılan alandan 387 bin ton rekolte elde edilirken, ilçeye 447 bin TL girdi sağlanıyor. 59 bin 400 dekar açık alanda yapılan üretimde, 111 bin ton rekolte ile 207 bin TL ilçe ekonomisine getiri elde ediliyor. İlçenin tarımsal üretim faaliyetleri hakkında bilgi veren Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazan Durak Özçelik, “Gazipaşa’da şuanda en fazla üretimi yapılan ürünlerin başında 8 bin 750 dekar alanda 182 bin 280 ton ile hıyar gelmektedir. İlçemizde en az üretim ise, 280 dekar alanda 2 bin 30 tonla biber yer alıyor. Bunun yanısıra 5 bin dekar örtüaltı domates üretiminde 110 bin ton, 4 bin dekar örtüaltı fasulye üretiminden 28 bin ton, 15 bin 50 dekar örtü altı muz üretiminde 2 bin 300 ton, 2 bin 350 dekar açık alanda muz üretiminden 16 bin 920 ton ve 6 bin 994 dekar örtü altı çilek üretiminden 22 bin 531 ton rekoltemiz var” dedi.

TARIM TURİZMLE PARALEL GİDİYOR

Gazipaşa tarımının, turizmin önüne bir engel değil, aksine bir destekleyici unsur olduğunun altını çizen Müdür Nazan Durak Özçelik, “Tarım ve turizm Antalya’da bir birine paralel gidiyor. Antalya hem tarım hem de turizm şehridir. Bu iki özelliği ile ismini her yerde duyurmuştur. Bu anlamda ilçemizde de turizm geldiğinde tarım bitmeyecektir. Elbetteki turizm adına bilgiler paylaşmamız doğru değildir. Ancak tarım turizmi de günümüzde oldukça popüler olan bir durumdur. Bunu da gözardı etmememiz gerekmektedir. Turistler ülkemize artık sadece deniz, güneş, kum için gelmiyor. Alternatif turizm alanları içerisinde yer alan Tarım Turizmi ile yedikleri sebze ve meyveleri ağacından toplamaya gelen turistler var. Gazipaşa olarak bunu en iyi şekilde değerlendirecek ilçelerin başında yer alıyoruz” diye konuştu.

KREDİ OLANAĞI SERAYA YÖNLENDİRDİ

Son zamanlarda Gazipaşa’da bazı ürünlerde artış olduğunu ve bunun neden kaynaklandığını da açıklayan Müdür Özçelik, “İlçemizde son zamanlarda özellikle örtüaltı üretime yoğun bir rağbet var. Bu devlet ve bakanlığımız tarafından çiftçilere düşük faizli kredi imkanının sağlanmasından kaynaklanıyor. Özellikle muz ve sebze seraları yapımında artış yaşanıyor. Açıkta üretim gittikçe ilçemizde azalıyor. Bunun yanında ilçemizde üretimi biten ürünlerimizde bulunuyor. Gazipaşa’da eskiden kuru soğan, patates ve susam gibi ürünler yetiştirilirken, artık bu ürünlerimiz çiftçilerimiz tarafından tercih edilmiyor. Ticari olarak üretilmeyen bu ürünlerimiz sadece aileye yetecek kadar yetiştiriliyor” şeklinde konuştu.

ÜRETİMDE TİCARİ KAYGI ÖN PLANDA

Gazipaşalı çiftçinin artık ekonomik olarak serasında üretim yaptığına da değinen Müdür Özçelik, “Çiftçilerimiz ‘Komşum bunu ekmiş bende bunu ekeyim’ mantığıyla hareket etmiyor. Aksine daha çok ‘Hangi ürünün ticareti daha fazla, hangisinden para kazanırım’ diyerek hareket ediyor. Buna en güzel örneği ise dikenli salatalık üzerinden verebiliriz. Çiftçilerimiz dikenli salatalık da pazar sorunu yaşamıyor. Çünkü Rusya gibi bir pazarı var. Ticareti olduğu ve ekonomik olarak kazancı olduğu için üreticilerimiz dikenli salatalık ekiyor. Ekonomik olarak hangi ürün ön plandaysa ona yöneliyorlar. Her bölgemizin aslında kendisine göre bir üretim potansiyeli oluşmuş durumda” diye ifade etti.

KİMYASAL YERİNE BİYOLOJİK MÜCADELE

Yanlış tarım uygulamalarının, verilen eğitimler sayesinde azaldığını ifade eden Müdür Özçelik, “Teknik personelimiz ile her hafta belirlediğimiz mahallelerimizde bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitim faaliyetlerini sürdürüyoruz. Özellikle yanlış tarım uygulamaları içerisinde yer alan kimyasal mücadele yerine, çiftçilerimize biyolojik mücadeleyi anlatıyoruz. Öncelikle seralarda biyolojik mücadeleyi kullanmamız gerektiğiniz, son çare olarak kimyasal mücadeleyi kullanmamız gerektiği konularında bilgiler veriyoruz. Biyolojik mücadele ayrıca çiftçilerimizi ağır olan kimyasal masraflarından da kurtulmayı sağlayacaktır. Bu gibi çeşitli konularda eğitimler gerçekleştiriyoruz. Ayrıca üreticilerimizin merak ettikleri, öğrenmek istedikleri konular hakkında da yardımcı oluyoruz. Ayrıca Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü olarak üreticilerimizin kesinlikle ‘Üretici Kayıt Defteri’ tutmalarını istiyoruz. Üretici kayıt defteri ile tarımda yapılan yanlış dediğimiz şeyler tamamıyla yok olacaktır” diyerek, çiftçilere üretici kayıt defteri bulundurmaları gerektiğini hatırlattı.