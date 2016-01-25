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Tanıtım elçimiz oldular

Alanya'ya yerleşerek "Yeni Alanyalı" unvanını alan yabancılardan olan Litvanyalı Naglis Ailesi, Adventure 2016 Turizm Fuarında Alanyayı kendi vatandaşlarına anlattılar

Tanıtım elçimiz oldular

Alanya'ya yerleşerek "Yeni Alanyalı" unvanını alan yabancılardan olan Litvanyalı Naglis Ailesi, Adventure 2016 Turizm Fuarında Alanyayı kendi vatandaşlarına anlattılar

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:38
Tanıtım elçimiz oldular
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LİTVANYA'NIN Vilnius şehrinde düzenlenen Adventure 2016 Turizm Fuarı tamamlandı. Fuarda Alanyayı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına turizmci ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz temsil etti. Yılmaz, Türkiyeden İstanbul ve Alanya şehirlerinin stant açtığını, Litvanların Alanyaya fuarın başından sonuna kadar büyük ilgi gösterdiklerini, Alanyada evleri bulunan Rita Paiciene Naglis ve eşinin Alanya standında gönüllü çalışma yaptığını, Naglis Ailesinin Alanyayı en iyi şekilde kendi vatandaşlarına anlattıklarını söyleyerek Alanyada yaşayan 40 bine yakın yerleşik yabancı birer tanıtım elçimizdir dedi.
BİLGİLENDİRMELER YAPILDI
Yılmaz, Vilnius tur operatörlerinden Amber Turasın patronu Jurgita Kausinyte, standımıza büyük ilgi gösterdi. Kendisine Gazipaşa-Alanya Havalimanının Alanya için önemi hakkında, transfer süre ve maliyet uygunluğu gibi konularda bilgilendirmede bulundum. Öte yandan Vilnius Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya standımızı ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında karşılıklı bilgilendirmelerde bulunduk dedi.

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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:39
Anahtar Kelimeler:
Litvanyalı Naglis AilesiYeni AlanyalıElçiAlanya
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