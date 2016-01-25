Tanıtım elçimiz oldular

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:38
LİTVANYA'NIN Vilnius şehrinde düzenlenen Adventure 2016 Turizm Fuarı tamamlandı. Fuarda Alanyayı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına turizmci ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz temsil etti. Yılmaz, Türkiyeden İstanbul ve Alanya şehirlerinin stant açtığını, Litvanların Alanyaya fuarın başından sonuna kadar büyük ilgi gösterdiklerini, Alanyada evleri bulunan Rita Paiciene Naglis ve eşinin Alanya standında gönüllü çalışma yaptığını, Naglis Ailesinin Alanyayı en iyi şekilde kendi vatandaşlarına anlattıklarını söyleyerek Alanyada yaşayan 40 bine yakın yerleşik yabancı birer tanıtım elçimizdir dedi.
BİLGİLENDİRMELER YAPILDI
Yılmaz, Vilnius tur operatörlerinden Amber Turasın patronu Jurgita Kausinyte, standımıza büyük ilgi gösterdi. Kendisine Gazipaşa-Alanya Havalimanının Alanya için önemi hakkında, transfer süre ve maliyet uygunluğu gibi konularda bilgilendirmede bulundum. Öte yandan Vilnius Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya standımızı ziyaret etti ve son gelişmeler hakkında karşılıklı bilgilendirmelerde bulunduk dedi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:39