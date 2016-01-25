Tanıtım elçimiz oldular

LİTVANYA'NIN Vilnius şehrinde düzenlenen Adventure 2016 Turizm Fuarı tamamlandı. Fuarda Alanyayı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) adına turizmci ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz temsil etti. Yılmaz, Türkiyeden İstanbul ve Alanya şehirlerinin stant açtığını, Litvanların Alanyaya fuarın başından sonuna kadar büyük ilgi gösterdiklerini, Alanyada evleri bulunan Rita Paiciene Naglis ve eşinin Alanya standında gönüllü çalışma yaptığını, Naglis Ailesinin Alanyayı en iyi şekilde kendi vatandaşlarına anlattıklarını söyleyerek Alanyada yaşayan 40 bine yakın yerleşik yabancı birer tanıtım elçimizdir dedi.

BİLGİLENDİRMELER YAPILDI