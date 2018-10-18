Tailwind Türkiye'ye 320 bin turist getirecek

2018 yılının ilk dokuz ayında 1635 uçuş gerçekleştiren Tailwind Havayolları, 2018 yılında toplamda 320 bin turisti Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. 2019 yılında Avrupalı turistin daha çok gelmesini bekleyen havayolu, taşıdığı yolcu sayısını bir önceki yıla göre en az yüzde 25 artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin turizmine ve ekonomisine katkı sağlama amacıyla 2009 yılında kurulan Tailwind Havayolları, her geçen yıl taşıdığı yolcu sayısını artırıyor. Ağırlıklı olarak Avrupa’dan Türkiye’ye sefer düzenleyen Tailwind Havayolları, Avrupalı turistin azaldığı 2017 yılında 302 bin yabancı uyruklu yolcuyu Türkiye’ye taşıdı. 2018 yılını 320 bin turist taşıyarak kapamaya hazırlanan havayolunun 2019 hedefinde yolcu sayısını bir önceki yıla oranla artırmak var.

“Yeni Havalimanı ile birlikte pazarda gelişme bekliyoruz”

Türk Sivil Havacılığı’nın gelişme kaydetmekle birlikte hala istenilen düzeye gelemediğini ifade edenTailwind Havayolları Genel Müdürü Mehmet Bostan, Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte pazarda gelişme beklediklerini kaydetti.

Şirketin uzun ve orta vadeli hedefleri hakkında açıklamada bulunan Mehmet Bostan: “Önceliğimiz birçok açıdan sıkıntılı günler yaşayan ülkemizin ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak. Bunun için Avrupa’nın pek çok yerinden Türkiye’ye uçuşlarımız devam ediyor.

Özellikle Almanya, Belçika, İsviçre ve Fransa ağırlıklı olarak uçuş yaptığımız ülkeler. Bununla birlikte Mayıs 2018 itibarıylaÜrdün’den de uçuşlarımızı başlattık. Uzun vadeli planımızda agresif büyümenin aksine temkinli ve planlı şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz.Filomuzu gençleştirerek özellikle kış sezonunda farklı coğrafyalarda var olmak istiyoruz’’ dedi.

“Türk turizmi üst gelir seviyesinden turistlerle ayağa kalkar”

‘Turistlerin en çok tercih ettiği ülke ve şehirlere bakıldığında buralarda tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarıldığını görüyoruz’ diyen Mehmet Bostan, Türkiye’de ise tesislere turist getirme tercihinden dolayı gelir seviyesi düşük turistlerin hedeflendiğini söyledi. Tesis odaklı gelen turistlerin ülkemize katkısının az olduğunu söyleyen Mehmet Bostan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemize gelen turistin ekonomimize katkı sağlaması gerekiyor ve bunu ancak kendimizi üst gelir seviye turist ağırlamak için geliştirirsek gerçekleştirebiliriz. Turizm anlayışımızda bir yenilenme olmadığı sürece ülkemize gelen turist sayısında ya da ekonomimize katkılarında bir değişim göremeyiz.”

2018’in ilk dokuz ayında 1650 uçuş gerçekleştiren Tailwind Havayolları, 2018 yılı sonuna kadar toplamda 320 bin turisti Türkiye’ya taşıyacak. Avrupa’nın ağırlıklı olarak Brüksel, Düsseldorf, Frankfurt, Nürnberg, Stutgart ve Münih meydanlarından uçuş gerçekleştiren Tailwind Havayolları’ın Türkiye’deki rotaları arasında Antalya, İzmir ve Muğla bulunuyor.