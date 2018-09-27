Tahsislerle ilgili yönetmelik değişikliğine Budak’tan sert eleştiri

YÖNETMELİKTE değişiklikle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTGB), Turizm Alan ve Turizm Merkezleri (TM) ilan edilmiş yerlerin planlarında ‘turizm tesisi hizmet alanı’ olarak görülen yerlerin artık duyuru yapılmaksızın bölgede kamu taşınmazında yatırımı bulunan turizmcilere verilmesinin önünün açıldığını belirten Budak, ‘’Hem de ihalesiz, duyurusuz sadece Erdoğan’ın bir imzasıyla bunu yapabilecekler’’ dedi.

Beş yıldızlı otel yapılsa bile 146 bin TL olan birim maliyet yerine sadece bir yıldızlı otel birim maliyet fiyatı olan 27 bin TL üzerinden ödeneceğini kaydeden Budak, ‘’Türkiye’nin en değerli, en gözde ve güzel alanları böylece talan edilecek. Bunun adı yağma değil de nedir?” ifadelerini kullandı.

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AKP zihniyetinin Türkiye’nin en değerli ve güzel alanlarını ranta teslim ettiğini ifade eden Budak, milli parkların da bundan nasibini alacağını söyledi. Budak, değerlendirmelerinin devamında şunları söyledi:

“Yönetmeliğin ilgili kısımları incelendiğinde ormanlık alanlar dahil yayla, sağlıklı yaşam turizmi hizmeti veren yerler tahsis komisyonunca uygun görülen kamu taşınmazlarının, yatırım yapılmak üzere, 49-75 yıl sürelerle, girişimcilere tahsis edilebilmesinin de önünün açıldığı görülüyor. Aynı şekilde Milli Park sınırları içinde kalan alanların ‘Uzun Devreli Gelişme Planlarında değişiklik yapılacak. Böylece Uludağ, Kemer Olimpos Beydağları gibi Türkiye’nin dört bir yanındaki milli parklar artık betona teslim olacak. Gözleri milli parkları bile ranta açacak kadar dönmüş durumda.