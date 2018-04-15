Suriye'ye yapılan saldırı turizmde endişe yarattı

Yasin ARAZ

RUSYA ve İran'ın karşı çıkmasına karşın, ABD, İngiltere ve Fransa'nın, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Suriye'ye yönelik başlattığı hava saldırıları '3. Dünya Savaşı mı çıkıyor?' sorusunu akıllara getirmeye başladı. Türkiye'nin henüz müdahil olmadığı olaylarla ilgili tartışmalar sürerken, Alanyalı turizmciler de bölgede yaşanabilecek olasılıkları ve turizme yansımalarını düşünmeye başladı.

'FİYAT AKSİYONLARI KAPIDA'

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Şu an rezervasyon akışları, erken rezervasyon döneminin bitmesinden dolayı yavaşladı. Bölgede yaşanan karmaşaların illaki bir takım etkileri olacak. Bugün en üst seviyeye çıkmış sosyal medya teknolojisi, insanları anında bilgilendiriyor. İnsanlar neyin nerede olduğunu ve bunun etkilerini çok çabuk fark edebiliyor. Haliyle bizim sınırımızda yaşanan bu olayların belirli bir oranda etkileri olur. Bizim aktif olarak yer almadığımız bir durum olsa da buradaki temel sorun olayların ekonomik etkisi. Rus para birimi rublenin değer kaybetmesi bizi asıl etkileyen faktör. Bu, bize fiyat aksiyonu yapma gerekliliği getirebilir. Örnek vermek gerekirse 45 bin rubleye otele gelecek bir misafir, parasının değer kaybetmesinden dolayı o otele gelemiyor. Para aynı ama değeri düşüyor. Biz de bu noktada misafiri kaybetmemek adına bir şeyler yapmak zorunda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ZARARINA SATIŞA MECBURUZ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu "Tabiki yaşanan olaylardan dolayı bir tedirginlik var. Avrupa, ABD ve Rusya'da 3. Dünya Savaşı ihtimalinden dolayı bir tedirginlik var. Dolayısıyla bu küçük bazda da olsa turist akışını etkileyecektir. Ancak umuyorum hızlı bir şekilde çözümlenir. Eğer bir şekilde çözümlenirse bu olumsuz etki tersine döner. Şu anda yaşanan karışıklıklardan dolayı rezervasyonlar yavaşlamış durumda. Uçaklarımızı son dakikalarla doldurmaya çalışacağız ama ne kadar yaparız, bilmiyorum. Bu satışlar da hep zararına satış" dedi.