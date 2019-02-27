SunExpress 2018'de rekor kırdı

SunExpress CEO'su Jens Bischof, SunExpress'in güçlü finansal yapısıyla istikrarlı büyümesini 2 yıl üst üste rekorlarla sürdürdüğünü belirtti. Bischof, “2018'de 1 milyar 300 milyon euro ile tarihimizin en yüksek cirosunu elde ederek, bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüme gerçekleştirdik. Yolcu sayımızı ise bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak yaklaşık 10 milyona çıkardık. Güçlü finansal yapımız, turizmdeki uzmanlığımız ile 2019 yılında da Türk turizm taşımacılığının bel kemiği olmaya devam edeceğiz" dedi.

ORTA AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE 6.6 MİLYON KOLTUK ARZI

Türkiye ile Avrupa arasında hava köprüsü oluşturan SunExpress, 2019 yılında Orta Avrupa'dan Türkiye'ye rekor kapasite ile toplamda 6,6 milyon koltuk sunuyor. 2019 yılında Türkiye ile Avrupa arasında arz ettikleri koltuk sayısını geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde rekor kapasite artışı ile gerçekleştirdiklerini belirten Bischof, “Direkt ve tarifeli seferlerle Akdeniz ve Ege bölgelerine en fazla turist taşıyan havayolu şirketiyiz. Bunun yanı sıra rekor sayıda Anadolu kentini Avrupa'ya direkt bağlıyoruz. Bu yaz, Türkiye'de 16 noktadan Avrupa'da 36 destinasyona tarifeli direkt seferler düzenleyeceğiz" diye konuştu.

ANTALYA'YA REKOR KOLTUK ARZI VE 4 YENİ ROTA

Antalya'yı dış hatlarda direkt ve tarifeli seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, 2019 yazında Türkiye'nin turizm başkenti ve SunExpress'in merkezi olan Antalya'ya 3.7 milyon koltuk ile tarihinin en yüksek arzını gerçekleştiriyor. Bischof, “Aslında en başta Antalya için 3.5 milyon koltuk kapasitesi planlamıştık. Ancak artan talebe bağlı olarak bu kapasitemizi yaklaşık 200 bin ilave koltuk ile 3.7 milyona çıkardık" dedi.

SunExpress, bu yıl Antalya'dan Norveç'te Oslo, İsveç'te Göteborg, Hollanda'da Eindhoven ve Çekya'da Prag olmak üzere 4 yeni rotaya uçuyor ve mevcut birçok hatta uçuş frekansını da artırıyor. 2019 yazında havayolunun Antalya'dan sunacağı toplam dış hat destinasyon sayısı 36 olacak.

İZMİR'E 1.7 MİLYON KOLTUK ARZI VE 3 YENİ ROTA

SunExpress, aktarma merkezi İzmir'e ise bu yaz 1.7 milyon koltuk arz ediyor. SunExpress'in İzmir operasyonuna başladığı günden bu yana büyümeye ve kent turizmine katkıda bulunmaya devam ettiğini belirten Bischof, “İzmir üzerinden Anadolu'nun birçok kentinden Avrupa'ya bağlantı da sunuyoruz. Bu yaz İzmir çıkışlı yeni dış hat noktaları, Hollanda'da Eindhoven, Rusya'da St. Petersburg ve Fransa'da Marsilya olacak. Bu yeni destinasyonlar ile birlikte İzmir'den sunduğumuz toplam dış hat destinasyon sayısı 32 olacak" dedi.

ANADOLU'DA YÜZDE 30 KAPASİTE ARTIŞI

“Avrupa'da yaşayan Türklerin karşılıklı aile ziyaretlerini kolaylaştırmak adına 2010 yılından bu yana Anadolu'ya gerçekleştirdiğimiz direkt tarifeli uçuşlar, SunExpress'in en hızlı büyüyen pazarı haline geldi" diyen Bischof, “Bu yıl, uçtuğumuz mevcut Anadolu kentlerine Kütahya/Zafer ve Malatya'yı da ekledik. Artık, geçen yıla göre 30 kapasite artışı ile Kütahya, Malatya, Adana, Ankara, Gaziantep, Elazığ, Konya, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır olmak üzere toplamda 12 Anadolu kentinden Avrupa'nın 16 şehrine direkt tarifeli seferler sunuyoruz" dedi. Bu yaz, Anadolu'dan gerçekleşecek yeni uçuşlar ise Düsseldorf-Malatya, Düsseldorf-Kütahya/Zafer, Köln-Samsun, Stuttgart-Diyarbakır, Stuttgart-Konya ve Oslo-Konya olacak.

BU YIL 5 ADET MAX FİLOYA KATILIYOR

2019 yılında SunExpress'in, 83 uçakla tarihinin en büyük filosuna sahip olacağını belirten Bischof, “2024'e kadar filomuza katılacak olan Boeing'in en yeni 737 modeli olan 32 adet MAX-8'in ilk 5 uçağı Nisandan itibaren filomuza katılmaya başlayacak. Ayrıca, Almanya'daki şirketimiz olan SunExpress Almanya için de 3 adet Boeing 737 MAX-9 kiralayacağız. Bununla da yetinmiyoruz tabii ki; Antalya çıkışlı uluslararası uçuşlarda kullanmak üzere 8 adet Airbus A320 kiralayacağız" dedi.

2019 TÜRK TURİZMİ İÇİN REKORLAR YILI OLACAK

“SunExpress Türk turizm taşımacılığının bel kemiğidir" diyen Bischof, şöyle devam etti: “Biz, dünyanın en iyi 5'inci, Türkiye'nin ise en iyi tatil hava yolu seçildik. Bunun yanı sıra Türkiye'nin en büyük 2'nci hizmet ihracatçısıyız. 30'dan fazla ülkede toplamda 90 destinasyona uçuş düzenliyoruz. Avrupa'da bir Türkiye uzmanı olarak, Avrupa'nın en büyük tur operatörleri ile çalışıyoruz. 2019 için SunExpress'in gerçekleştirdiği bu rekor kapasite artışı, Türk turizminde yaşanması beklenen artışın önemli bir göstergesidir. 2019'un, Türk turizminde rekorlarla dolu bir yıl olmasını bekliyoruz."