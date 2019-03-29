Şubatta otel dolulukları geriledi, fiyatlar arttı

VERİ ve analiz şirketi STR Global'in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Şubat 2019 Ülke Performans Raporu'na göre, şubatta ülke genelinde otel doluluk oranları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 azalarak yüzde 61,9 olarak kaydedildi. Ülke ortalamasında doluluklardaki düşüşe karşın fiyatlardaki yükseliş devam etti. Ortalama günlük satılan oda bedeli şubatta söz konusu dönemde yüzde 6,6 artışla 60,3 avroya, oda başına elde edilen gelir yüzde 5,6 yükselişle 37,3 avroya ulaştı. Şubatta Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 65 olurken, ortalama oda fiyatı ise 101,1, oda başı gelirler 65,7 avro olarak tespit edildi.İstanbul'da Avrupalı turistin geri dönüşünün sürmesiyle otellerdeki canlanma da devam etti. İstanbul'da gerçekleşen doluluk artışı Türkiye ortalamasındaki düşüşü yüzde 1'de tutarken, bu durum oda fiyatlarına da olumlu yansıdı.Şubatta İstanbul'da doluluk oranları yüzde 3,1 artarak yüzde 67,1'e yükseldi. İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 73,4 avro ile yüzde 8 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirlerde ise yüzde 11,3 artış yaşandı ve 49,2 avro olarak tespit edildi. Yılın ilk 2 ayında 2018'in aynı dönemine göre İstanbul'da doluluk oranı yüzde 65,3'ten yüzde 64,8'e gerilerken, ortalama günlük satılan oda bedeli 69,5 avroda 75,2 avroya, oda başı elde edilen gelir 45,4 avrodan 48,8 avroya yükseldi.

Antalya'da doluluk arttı, fiyat geriledi

Antalya'da söz konusu dönemde otel dolulukları yüzde 2,4 artarak, yüzde 61,3 oldu. Bu ilde ortalama günlük satılan oda bedeli 42,2 avro olarak 2018'e göre yüzde 5,7 düşüş gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden oda başına elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 3,4 düşüş yaşandı ve 25,9 avro olarak ölçüldü. Yılın ilk 2 ayında Antalya'da doluluk oranı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 57,2'den yüzde 60,4'e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 44,2 avrodan 43,14 avroya gerilerken, oda başına elde edilen gelir 25,3 avrodan 26 avroya çıktı.