Şubat seyahat geliri arttı

AÇIKLANAN verilere göre, cari işlemler açığı bir önceki yılın şubat ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu. Merkez Bankası’nın açıklamasında, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolar yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara gerilemesi etkili olduğu ifade edildi. Şubat ayında hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar artarak 815 milyon dolara yükseldi.