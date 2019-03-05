Şubat ayı rekoru yüzde 80'lik artışla Rus turistte

OCAK-Şubat arasındaki iki aylık dönemde Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 50 civarında artarak 192 binden 292 bine ulaştı. Alınan verilere göre özellikle İsveç ve Norveç’ten ilk iki ayda geçtiğimiz yıla göre gelen ziyaretçi sayısı yüzde 500 civarında artış gösterdi. Antalya’nın ana pazarları, Rusya Federasyonu'ndan yüzde 80, Almanya’dan yüzde 53, İngiltere’den ise yüzde 28 oranında artışlar sağlandı. Tüm Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı ilk iki ayın verilerine yükselmeye devam ediyor.