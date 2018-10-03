Sirius personeli sertifikalandı

2015 HAZİRAN ayında hizmete giren ve hizmet vermeye başladığı günden buyana verdiği hizmet kalitesi ve aldığı puanlarla Akdeniz otelleri arasında, özellikle Alanya’da ilk sıralarda yerini koruyan Sirius Deluxe otel, konuk memnuniyetinin personel kalitesinden geçtiğine inanıyor. Konuk memnuniyetinin temiz, hijyenik bir tesisle, bilinçli ve donanımlı bir personelle sağlanabileceği inancıyla hareket eden otel yönetimi, özellikle değerlendirme siteleri üzerinden aldığı puanlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

'İNSANA YATIRIMA ÖNEM VERİLMELİ'

Sirius Deluxe otel genel müdürü İsmet Ergüleç kısaca personelin önemine değindi. Ergüleç, "Geçmişe oranla bu yıl Türk turizmi oldukça hareketli bir yıl geçiriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Ancak sektörün olmazsa olmazı olan insana yatırıma önem vermek gerekiyor. Çünkü konuk memnuniyetini kaliteli, bilinçli ve donanımlı personellerle sağlayabileceğimizi asla unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla eğitime ve donanımlı personele çok çok önem veriyoruz. Bugün burada otelimizin genel hijyeninden sorumlu housekeeping (HK) personelimize, sezon başından buyana mesleki ve beceri kazandırma başlıkları altında almış oldukları eğitimler sonrası sertifikalarını takdim ediyoruz. Başta housekeeping Danışmanımız Hakan Halit Yeni olmak üzere, HK Müdürümüz Filiz Ersoy ve tüm housekeepıng personelimize başarılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

PERSONEL SERTİFİKALARINI ALDI

Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) Onursal Başkanı, Başdanışmanı ve Sirius Deluxe Otel Housekeeping Danışmanı Hakan Halit Yeni tarafından, sezon başından itibaren mesleki ve beceri kazandırma eğitimleri alan otelin genel hijyeninden sorumlu kat hizmetleri personeline sertifikaları verildi. Sertifikalar, Sirius Deluxe Otel Genel Müdürü İsmet Ergüleç, Hakan Halit Yeni ve HK Müdürü Filiz Ersoy ve İnsan Kaynakları Müdürü Eda Erol tarafından verildi. Yeni, sektörde mesleki eğitimlerin ve insana yatırımın çok çok önemli olduğunu ve eğitimlere devam edileceğinin de altını çizdi.