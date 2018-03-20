Sirius Deluxe Hotel Alanya'nın gururu oldu

Yasin ARAZ
AVSALLAR'DA bulunan, Alanya'nın en büyük ve en modern turistik tesislerinden birisi olan Sirius Deluxe Hotel, Rusya'nın en büyük otel rezervasyon sistemlerinden tophotels.ru'da "Dünyanın En İyi 100 Resort Oteli" arasına girmeyi başararak Alanya'yı gururlandırdı. Sirius Deluxe Hotel'in Genel Müdürü İsmet Ergüleç yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen tüm otel personeline teşekkür ederek, "Bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıyı sürdürebilmek ve yeni başarılar elde edebilmek adına en alttan en üst kademeye kadar personellerimizle en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğiz" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.