Sirius Deluxe Hotel Alanya'nın gururu oldu

Yasin ARAZ

AVSALLAR'DA bulunan, Alanya'nın en büyük ve en modern turistik tesislerinden birisi olan Sirius Deluxe Hotel, Rusya'nın en büyük otel rezervasyon sistemlerinden tophotels.ru'da "Dünyanın En İyi 100 Resort Oteli" arasına girmeyi başararak Alanya'yı gururlandırdı. Sirius Deluxe Hotel'in Genel Müdürü İsmet Ergüleç yaptığı açıklamada, bu başarıda emeği geçen tüm otel personeline teşekkür ederek, "Bu hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıyı sürdürebilmek ve yeni başarılar elde edebilmek adına en alttan en üst kademeye kadar personellerimizle en iyi hizmeti vermeye gayret edeceğiz" dedi.

