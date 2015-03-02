"Sırbistan’da artış var"

SIRBİSTAN’IN Başkenti Belgrad’da 37. kez düzenlenen IFT Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı, Sajam Fuar Merkezi’nde yapıldı. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Güneş, fuar izlenimleri ve yaptığı görüşmeler ışığında bilgiler verdi. Güneş, "Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği 305 metrekare alanda Türkiye 15 kurum tarafından temsil edildi. Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Kültür ve Tanıtma Müşavirliğimiz organizasyonuyla ülkemiz kültürel değerlerinin tanıtımı ve standımıza ilginin arttırılması amacıyla hat ve ebru sanatçıları fuar süresince Türkiye standında ebru sanatı ve hat sanatı uygulamaları yaptı. Türk mutfağına ilgi duyan Sırbistanlı bir aşçı, fuarın 3. günü Türk mutfağının tanıtımına yönelik yemekler yaptı. Fuar süresince gelen misafirlere baklava ikram edildi. Standımızı Belgrad Büyükelçimiz Mehmet Kemal Bozay ve Bosna Ataşemiz Soner Şahin ziyaret etti. Uluslararası Pazarlama Yönetimi Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Daliborka Blazeska da öğrencileriyle birlikte standımızı ziyaret eden isimler arasındaydı. Alanya hakkında istemiş olduğu bilgileri kendisine ilettik ve kendisiyle ileriye dönük çalışmalar için irtibat halinde kalacağız" dedi.

'FUARDA SICAK SATIŞ OLDU'

Sırbistan’da birçok şirketle görüşme yaptıklarını aktaran Güneş, "Sırbistan’ın nüfusu 7 milyon 300 bin civarında. 2014 yılında fuar ziyaretçi sayısı 62 bin 500 olarak gerçekleşmiş. Bölgenin önemli Tur operatörlerinden 1A Travel, Big Blue Travel, Filip Travel Kontiki ve Odeon yetkilileriyle görüşmelerde bulunduk. Genel anlamda 2015 yılı planlamalarında yüzde 5-10 dolayında artış bekliyorlar. Fakat ülkedeki mevcut ekonomik krizden dolayı gerçekleşecek satış konusunda kaygıları da var. Asgari ücret yaklaşık 300 Euro civarında ve bu yıl devlet memurlarının maaşlarında yüzde 10 gibi bir düşüş yaşanmış. Operatörlerin önemli bir kısmının satışlara fuar dönemiyle başlamalarından dolayı veriler önümüzdeki günlerde netleşecek fakat fuar süresince bazı operatörler satışlara iyi başladıklarını ilettiler" diye konuştu.

'GZP TERCİH EDİLEBİLİR'

Kontiki ve Big Blue şirketlerinin uçuş planlamalarını birlikte yaptıklarını ve Mayıs-Ekim ayları arası haftada 5 uçakla Antalya’ya uçacaklarını aktaran Güneş, "Filip Travel-Odeon Travel ve Euro Jet yine Mayıs-Ekim ayları arası Antalya Havalimanı’na haftada 3 uçakla birlikte uçacaklar. 1A Travel Mayıs-Ekim ayları arası haftada 3 uçak ile direkt Antalya’ya uçacak. İlave bir uçak için de görüşme halinde olduklarını söylediler. Tur operatörlerine Gazipaşa Alanya (GZP) Havalimanı’nın son durumuyla ilgili önemli bilgiler verdik. Alanya satışlarının birkaç puan daha artması durumunda avantajları olan bu havalimanını tercih edebileceklerini ifade ettiler" dedi.

‘TESİSLERİN YENİLİĞİ TERCİH SEBEBİ’

Elvan Güneş konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı: "Sırbistan’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı her yıl artarak devam ediyor. Resmi rakamlara göre Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 2010 yılında 113 bin 465, 2011 yılında 137 bin 934, 2012 yılında 157 bin 568, 2013 yılında 169 bin 988, 2014 yılında ise 189 bin 396 olarak gerçekleşmiş. Antalya en çok tercih edilen bölge olmuş. Antalya bölgesinde de en çok ziyaretçi Alanya ve Kemer bölgesini tercih etmiş. Bazı acenteler de bu yıl başlayan satışlarda Kemer bölgesinin aşırı fiyat indirmesinden dolayı biraz daha ön plana çıktığını belirtiyorlar. Fakat yaptığım görüşmelerde edindiğim izlenimler Alanya bölgesine talebin azalmayacağı yönünde. Standa gelen ziyaretçilerle yapılan görüşmelerde ise Alanya bölgesindeki tesislerin yeni olmasından ve kaliteli hizmet aldıklarından dolayı tekrar Alanya’yı tercih edeceklerini söylüyorlar.

SIRP TV’SİNDE ALANYA ANLATILACAK

Sırbistan’ın yüksek reytingli TV kanalı Kopernikus 3’e röportaj verdik. Kanalın Atlas Turizm programında iki kez yayınlanacak olan bu röportajda kendilerine CD ile verdiğimiz Alanya görüntüleri de kullanılacak. 5 yıldır Alanya standında bizimle birlikte çalışan Sırbistan Türkoloji mezunu ve çok iyi Türkçe konuşan Alexandra Vulovic’in bu program için daha önceden hazırlamış olduğu tanıtım bilgilerinin Sırpça çevirisini de ilettik. Programı hazırlayan ekibi tanıtım faaliyetlerimiz kapsamında Alanya’ya davet ettik. Önümüzdeki günlerde Sırbistan pazarı için önemli bir TV tanıtımı çalışmasına imza atmak istiyoruz."