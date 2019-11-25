Sırada Alanya Alantur mu var? Ferit Şahenk...

BANKALARLA 23 milyar liralık yapılandırma masasına oturduğu iddia edilen Doğuş Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, yurtdışındaki otel ve yat limanlarını birer birer satmasının ardından, bu kez restoranlarını kapatmaya başladı.Şahenk’in geçen yıl açtığı ABD’nin Boston kentindeki Nahita adlı restoranı 1 yıl dayanmadı ve kapısını kapattı. Türk mutfağının yanı sıra Japon ve Peru yemekleri de sunan Nahita, Bay Village bölgesindeki 100 Arlington Street’te bulunuyordu.

MİAMİ’DEKİ OTELİNİ DE SATMIŞTI

Finansgündem'in haberine göre, geçen yıl basına yansıyan övgü haberleriyle gündeme gelen Nahita için Şahenk, Liquid Art House’un sahibi Ruta Laukien ile anlaşmıştı. Liquid Art House’a ortak olan Şahenk, buranın ismini Nahita yapmıştı. Restoran geçen yıl Tasarım Ödülü’nü kazanmıştı.ABD’de ortağı Nusret ile açtığı restoranlarla büyüyen Şahenk, sahibi olduğu Miami’deki Raleigh adlı otelini Bilgili Grubu’nun da ortak olduğu bir konsorsiyuma 103 milyon dolara satmıştı.

ALANYA ALANTUR NE OLACAK?

Şimdi gözler, Şahenk'in Alanya'daki oteli Alantur'a çevrildi. Alanya'da turizmin ilk örneklerinin yaşandığı Alantur Hotel, 5 Ocak 2018 tarihinde Türk-Alman ortaklığında faaliyet gösteren Meeting Point adlı seyahat acentasına 6 yıllığına kiralanmıştı. Alanya'da 1963 yılında hizmete giren ve 56 yıldır Alanya'nın en köklü turistik tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan Doğuş Holding'in sahibi olduğu Alantur Hotel'le ilgili bir dönem 'Yıkılacak' iddiaları da ortaya atılmıştı.



DEVREYE ÇAVUŞOĞLU GİRMİŞTİ

Bilidiği üzere Doğuş Holding yetkilileri otelin faaliyetlerini 2017 yılında durdurmuştu. Bu gelişme üzerine devreye giren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı FeritŞahenk'i arayarak, kararını tekrar gözden geçirmesini isteyerek aldığı bu karardan vazgeçmesini sağlamıştı.

OTEL YENİLENECEKTİ

Babası turizmci Ayhan Şahenk'in, Alanya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Dr. Ali Nazım Köseoğlu'nun ısrarı üzerine 56 yıl önce açtığı Alantur Hotel'in eskisi gibi kâr etmediğini, beton ve ekonomik ömrünü tamamladığını, bu yüzden kapatma kararı aldıklarını Bakan Çavuşoğlu'na söylediği bildirilen Şahenk'in, Çavuşoğlu'nun ricası üzerine oteli 2 yıl içinde yıkıp yerine bölgenin en iyi tesislerinden birini yapma sözü verdiği de belirtilmişti.

ALANTUR'UN MİSAFİRLERİ KİMLERDİ?

Alantur, ilk kez 1983 yılında Antalya Havalimanı'na iniş yapan Türkiye'nin ilk charter sefer yapan uçağının yolcularını ağırlayan otel olarak da kayıtlara geçmişti. Alantur'da ayrıca 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Romanya'nın devrik lideri Nikolay Çavuşesku gibi isimler de konaklamıştı. Alanya'da turizm sektöründe görev yapan tanınmış çok sayıda isme de turizmciliği öğreten Alantur'un yıkılıp yenilenmesi bekleniyordu. Son olarak Alantur, 5 Ocak 2018 tarihinde Türk-Alman ortaklığında faaliyet gösteren Meeting Point adlı seyahat acentasına 6 yıllığına kiralanmıştı.