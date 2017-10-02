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Şimşek'ten turizmciye destek açıklaması

Mehmet Şimşek'in heyecanlandıran "Turizme desteğimiz artacak" açıklamaları sonrası turizmciler "SGK ve vergi indirimleri nefes aldırır" dediler

Şimşek'ten turizmciye destek açıklaması

Mehmet Şimşek'in heyecanlandıran "Turizme desteğimiz artacak" açıklamaları sonrası turizmciler "SGK ve vergi indirimleri nefes aldırır" dediler

02 Ekim 2017 Pazartesi 23:13
Şimşek'ten turizmciye destek açıklaması
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TÜRKİYE'NİN sevilen televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya'nın Fox TV ekranlarında konuk ettiği Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Turizm sektörüne ilişkin de açıklamalarda bulunan Şimşek, sektöre desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Şimşek'in açıklamalarına değinen Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim "Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İsmail Küçükkaya'ya 'Turizm sektörüne desteğimiz artacak' dedi. İnşallah diyelim. Takipteyiz" yorumunda bulundu. Dim'in bu paylaşımı büyük etkileşim oluştururken, Alanya dostu turizm duayeni Hüseyin Baraner'den de yorum geldi. Baraner, Dim'in mesajına "Hiçbir sektör 2017'de ülkemizin refahı için turizm sektörü kadar mücadele etmemiştir. İyi ki varız!" notunu düştü. 
'KREDİLER ÖTELENMELİ 
VERGİLER AZALTILMALI'
Alanyalı turizmciler de Şimşek'in bu açıklamalarının ardından beklentilerini sıraladılar. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, ekonomik desteğe olan ihtiyacın arttığını belirterek "Sektör 2016'da ciddi bir sarsıntı yaşadı. Ne yazık ki bunun yaralarını 2017 yılında saramadı. O sebeple sektörün ekonomik desteğe büyük ihtiyacı var. Tesislerin borçları arttı, öteleme şart. Kredi faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Bir çok tesis kredilerle ayakta kalıyor. Bunun yanında ÖTV ve KDV indirimi de gerekli. Bugün yatlar yüzde sıfır faizle yakıt alabilirken, turistik tesislere en çok giren ürün olan alkolün vergisi katlanılamaz hale geldi" diye konuştu.
'SGK DESTEĞİ BÜYÜK MORAL OLUR'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da "Sektörün elbetteki çokça sorunu ve buna orantılı ihtiyacı var. Sektöre etki eden pek çok faktör var, elde olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayırabiliriz bunları. Elde olanların başında bana kalırsa sıradan vergiler geliyor. Hemen arkasından da çalışanların sigorta masrafları. Devletten bu yönde bir çalışma talep ediyoruz sektör olarak. İşveren üzerinde çok ciddi bir SGK yükü var. Sezon pazar pazar iyi gitse de genel anlamda kötü gidiyor. Gelirler düştü, az kapasiteyle çok iş yapmaya çalışan bir sektör var. Elde olmayanlar ülkemizin yurtdışındaki algısı. Bunu yıkamıyoruz. Bizim yıkmaya çalıştığımız kadar yurtdışında da aksi yönde çalışmalar var. Biz daha çok çalışmalıyız, hükümetimizin ve devletimizin de buna önem vermesi gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet ŞimşekSGKVergi IndirimleriTurizm
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