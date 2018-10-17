Seyahat sektörü 74,5 Milyar Dolar tasarruf edecek

PYMNTS tarafından kaleme alınan çalışma, seyahat sektörünün daha kişisel bir deneyim sağlayabilmek amacıyla ödeme konusunda inovasyona açık olduğunu gösteriyor. Ürün ve hizmetler için kullandığımız ödeme biçimlerinde inovasyon, 2008-2016 arasında dünya çapında kurulan 5000’in üzerinde yeni “FinTech” firması ile hızını artırıyor ve 60 milyar doları aşkın girişim sermayesi yatırımını kendine çekiyor.

Bu gelişme, temassız ödemeler ve kriptografik açıdan güvenli dijital para birimlerinden anlık ödemelere kadar pek çok inovasyonun önünü açıyor. PYMNTS tarafından yapılan yeni araştırma, bugün seyahat sektörünün ödemeler konusunu bir üst seviyeye taşımaya hazır olduğunu ortaya koyuyor.

Sektörden daha fazla inovasyon isteği geldi

Oteller, havayolları ve seyahat sektöründeki aracı kurumların ödeme müdürleriyle yapılan 78 görüşmeyi içeren çalışma, ödemeler konusunda giderek daha fazla inovasyon isteği oluştuğunu gözler önüne seriyor. Görüşülen şirketlerin yüzde 95’inden fazlası, yakın gelecekte yeni ödeme inovasyonları sunmayı planlıyor, yüzde 14’ünden fazlası ise çok sayıda yeni inovasyon planlaması yapıyor.

Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması gibi faktörlerin inovasyonu tetikleyen unsurlar arasında olduğu belirtilirken, ödemeler konusunda önemli bir hedefin de sürekli olarak daha kişisel bir müşteri deneyimi yaşatmaya odaklanmak olduğu dile getiriliyor.

Yeni ödeme yöntemleri kabul görüyor

Bu parlak gidişata karşın, seyahat ödemeleri müdürleri ortaya çıkan ciddi karmaşık sistemlerin bugün inovasyonun önünde önemli bir bariyer olduğunun altını çiziyor. Şirketlerin yüzde 85’i son beş yıl içinde kabul edilen ödeme yöntemlerinin sayısında bir artış olduğuna işaret ediyor.

Araştırmaya katılanların kabul ettiği ortalama ödeme yöntemi sayısı dokuz ve şirketler son birkaç yıl içinde ortalama üç yeni yöntem eklediklerini belirtiyor. Aynı şekilde, seyahat şirketlerinin yüzde 80’den fazlası 3 ila 10 farklı ödeme hizmeti tedarikçisi ile çalışıyor ve bu, operasyon karmaşıklığını daha da artırıyor.

Seyahat sektörü tam bir dönüm noktasında

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bart Tompkins, “Seyahat sektörü şu anda ödeme inovasyonu konusunda tam bir dönüm noktasında. Önümüzdeki birkaç yıl, FinTech’teki bir dizi ilerleme ile birlikte sektör, inovasyon aracılığıyla müşteri deneyimini artırmak ve maliyetleri yönetmek için gerçek bir şans yakalayacak.

Ödemeler konusunda inovasyona niyetli olan bu şirketlere tavsiyemiz, stratejik bir yaklaşım benimsemeleridir. Bu kapsamda temel rekabet avantajlarının neler olduğunu ve neyin dışarıdan tedarik edilmesi gerektiğini tanımlamaları ve ayrıca gelecek inovasyonları değerlendirirken yalnızca müşteri deneyimini zenginleştiren, karmaşıklıkları gideren veya doğrudan ya da dolaylı olarak maliyetleri azaltan seçeneklere yönelmeleridir” diye belirtti.

Gelirin yüzde 5,3’ü ödeme yönetimine gidiyor

Tompkins sözlerini şöyle sürdürüyor: “Seyahat sektörü tüm diğer sektörlere kıyasla çok daha uluslararası seviyede olduğu için küresel bir müşteri tabanının ihtiyaçlarını ve yönetilmesi gereken bir dizi devlet düzenlemesini karşılayan ödeme yöntemleri kullanmak zorunda. Bu zorluklara karşın, daha kişisel bir deneyim yaşatma vaadi, ödemeler konusunda nasıl bir rekabet avantajı sağlayabileceği hakkında sektörü yeniden düşünmeye sevk ediyor.”

Çalışmaya göre ayrıca, seyahat firmaları gelirlerinin ortalama yüzde 5,3’ünü ödeme yönetimine harcıyor. Bunun içinde satın alma maliyetleri, tedarikçilere yapılan ödemeler ve diğer dolaylı maliyetler bulunuyor. Bu miktar, bir bütün olarak sektörde 74,5 milyar dolarlık dev bir harcamaya denk geliyor.

Küçük firmalar orantısız şekilde yüksek ücretler ödüyorlar

Daha küçük firmalar orantısız şekilde yüksek ücretler ödüyorlar. 15 milyon doların altında geliri olan firmalar gelirlerinin ortalama yüzde 7,5’ini ödemeler için harcıyor. Yıllık 1 milyar doların üzerinde geliri olan firmalar ise sadece yüzde 3,8’ini ödemeler için ayırıyor.

Araştırma, 2018’in ilk yarısında saygın bilişim portalı PYMNTS tarafından yürütüldü. Telefon görüşmeleri, 9’u havayolu, 41’i otel ve 28’i seyahat acentelerindenolmak üzere toplam 78 ödeme müdürüyle yapıldı. Katılımcılar çeşitli ölçeklerdeki kuruluşlardan seçildi.