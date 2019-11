Seyahat acentelerinin beklediği yasa tasarısı, aralık ayında TBMM'de

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün uzun yıllardır beklediği yasa değişikliğiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Firuz Bağlıkaya, seyahat acenteleriyle ilgili yasa tasarısının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber hazırlandığını belirterek, “Aralık ayı içinde sayın bakanımızın ifadesiyle Meclis'e sevk edeceğini söylemişti. Onu bekliyoruz. O yasal düzenlemeyle sektörde çok köklü değişiklikler olacak. Çorbada tuzu olan bizim yönetimimiz ve bizden önceki yönetimlerin hepsine teşekkür ediyorum. Çok çağdaş, günün şart ve koşullarına uygun bir yasa taslağı hazırlandı. İnşallah yeni dönemde bunun devreye girmesiyle, yönetmelik çalışmalarını da tamamlayacağız. Üyelerimize güzel bir meslek geleceği bırakmanın huzuruyla da ayrılacağız inşallah" diye konuştu.



2020 TURİZMİ DE İYİ GÖRÜNÜYOR



Türkiye'nin 2019 turizm sezonunun gayet pozitif geçtiğine işaret eden Bağlıkaya, "Bazı pazarlarda malum büyük bir tur operatörü iflas etti. Bunun getirdiği bir karmaşa yaşansa da genel olarak turizm sektörüne bakıldığında 'incoming' açısından umut edildiği ve beklendiği gibi geçti diyebiliriz. 2020 de aynı şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Fuarların hazırlıkları ve çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde huzur ve güven olduğu müddetçe turist sayısı da, geliri de artarak devam edecektir. Antalya'da kasım ayında muhteşem bir hava var ve hala her taraf turist kaynıyor. Ara tatilin de getirdiği bir canlılık var. İnşallah sezonu 12 aya ve tüm ülkeye yayma konusunda da başarılı olacağız" diye konuştu.



YASA TASLAĞINDA NELER VAR?



TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever, seyahat acentelerinin tabi olduğu 1618 sayılı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili önemli başlıkları, şöyle anlattı:“Birincisi seyahat acentelerinin mesleki ticari işletme olma özelliği vurgulanıyor. Yani eğitimli personel gibi hususlarda düzenlemeler var. Bir adam seyahat acentesi olmadan seyahat acentesi gibi tur yaparsa 4 bin TL para cezasına çarptırılıyor ve siciline işlenmiyor. Ama bir seyahat acentesi bir belgeyi vermekte gecikse bile 7 bin lira para cezasına konu oluyor. İkincisi, seyahat acentelerinin işletme olarak devri mümkün hale geliyor. İlkel bir teminat sistemi yerine, mesleki sorumluluk sigortası sistemi geliyor. Şu an devri mümkün değil, anayasal bir hak kısıtlanmış, bir mal varlığı var ve devredilemiyor. Üçüncüsü, seyahat acentelerinin faaliyetlerinin nitelikleri ve uzmanlıkları tanımlanıyor. Belgesiz, yani kaçak ve sahte seyahat acentelerine ilişkin yaptırımlar geliyor. Şu anda idari para cezası olan şeyler adli para cezası ve hapis cezasına dönüşüyor. Ayrıca çok önemli başka bir şey turizm kavramları içinde yer alan tur, transfer ve elektronik ortamdaki seyahat ticareti yeniden ve çağdaş biçimde düzenleniyor. Örneğin şu an tüketicileri aldatmak mümkün, teklif yasalaşırsa seyahat acentesi güvencesi olmaksızın seyahat ürünleri ticareti mümkün olmayacak. TÜRSAB'ın tek başına denetim hakkı da ortaya çıkıyor. Seyahat acentesi olmadan yapılan satışlara yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Tüketici kanunda yer alan unsurlar nedeniyle alışveriş yaptığı yerin bir seyahat acentesi olup olmadığını da anlayabilecek."