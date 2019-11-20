banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Seyahat acentelerinin beklediği yasa tasarısı, aralık ayında TBMM'de

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, ülke genelinde şubeleriyle birlikte toplam 11 bin seyahat acentesini ilgilendiren ve uzun yıllardır konuşulan yasa tasarısının, aralık ayı içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceğini açıkladı.

TURİZM 20.11.2019, 11:20
Seyahat acentelerinin beklediği yasa tasarısı, aralık ayında TBMM'de
banner404

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün uzun yıllardır beklediği yasa değişikliğiyle ilgili önemli açıklamada bulundu. Firuz Bağlıkaya, seyahat acenteleriyle ilgili yasa tasarısının, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber hazırlandığını belirterek, “Aralık ayı içinde sayın bakanımızın ifadesiyle Meclis'e sevk edeceğini söylemişti. Onu bekliyoruz. O yasal düzenlemeyle sektörde çok köklü değişiklikler olacak. Çorbada tuzu olan bizim yönetimimiz ve bizden önceki yönetimlerin hepsine teşekkür ediyorum. Çok çağdaş, günün şart ve koşullarına uygun bir yasa taslağı hazırlandı. İnşallah yeni dönemde bunun devreye girmesiyle, yönetmelik çalışmalarını da tamamlayacağız. Üyelerimize güzel bir meslek geleceği bırakmanın huzuruyla da ayrılacağız inşallah" diye konuştu.

2020 TURİZMİ DE İYİ GÖRÜNÜYOR

Türkiye'nin 2019 turizm sezonunun gayet pozitif geçtiğine işaret eden Bağlıkaya, "Bazı pazarlarda malum büyük bir tur operatörü iflas etti. Bunun getirdiği bir karmaşa yaşansa da genel olarak turizm sektörüne bakıldığında 'incoming' açısından umut edildiği ve beklendiği gibi geçti diyebiliriz. 2020 de aynı şekilde devam edecek diye düşünüyoruz. Fuarların hazırlıkları ve çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde huzur ve güven olduğu müddetçe turist sayısı da, geliri de artarak devam edecektir. Antalya'da kasım ayında muhteşem bir hava var ve hala her taraf turist kaynıyor. Ara tatilin de getirdiği bir canlılık var. İnşallah sezonu 12 aya ve tüm ülkeye yayma konusunda da başarılı olacağız" diye konuştu.

YASA TASLAĞINDA NELER VAR?

TÜRSAB Hukuk Müşaviri İlker Ünsever, seyahat acentelerinin tabi olduğu 1618 sayılı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili önemli başlıkları, şöyle anlattı:“Birincisi seyahat acentelerinin mesleki ticari işletme olma özelliği vurgulanıyor. Yani eğitimli personel gibi hususlarda düzenlemeler var. Bir adam seyahat acentesi olmadan seyahat acentesi gibi tur yaparsa 4 bin TL para cezasına çarptırılıyor ve siciline işlenmiyor. Ama bir seyahat acentesi bir belgeyi vermekte gecikse bile 7 bin lira para cezasına konu oluyor. İkincisi, seyahat acentelerinin işletme olarak devri mümkün hale geliyor. İlkel bir teminat sistemi yerine, mesleki sorumluluk sigortası sistemi geliyor. Şu an devri mümkün değil, anayasal bir hak kısıtlanmış, bir mal varlığı var ve devredilemiyor. Üçüncüsü, seyahat acentelerinin faaliyetlerinin nitelikleri ve uzmanlıkları tanımlanıyor. Belgesiz, yani kaçak ve sahte seyahat acentelerine ilişkin yaptırımlar geliyor. Şu anda idari para cezası olan şeyler adli para cezası ve hapis cezasına dönüşüyor. Ayrıca çok önemli başka bir şey turizm kavramları içinde yer alan tur, transfer ve elektronik ortamdaki seyahat ticareti yeniden ve çağdaş biçimde düzenleniyor. Örneğin şu an tüketicileri aldatmak mümkün, teklif yasalaşırsa seyahat acentesi güvencesi olmaksızın seyahat ürünleri ticareti mümkün olmayacak. TÜRSAB'ın tek başına denetim hakkı da ortaya çıkıyor. Seyahat acentesi olmadan yapılan satışlara yaptırımlar ağırlaştırılıyor. Tüketici kanunda yer alan unsurlar nedeniyle alışveriş yaptığı yerin bir seyahat acentesi olup olmadığını da anlayabilecek."

#TÜRSAB #Türkiye Seyahat Acentaları Birliği #firuz bağlıkaya #TBMM #seyahat acenteleri #turizm #turizm haber
Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
banner384
Namaz Vakti 20 Kasım 2019
İmsak 06:11
Güneş 07:34
Öğle 12:48
İkindi 15:29
Akşam 17:52
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545